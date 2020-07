Lode Haest opent kinderboerderij De Veldstraat in Brecht: “Kinderdroom die uitkomt” Toon Verheijen

07 juli 2020

15u53 0 Brecht Kinderen kunnen vanaf 19 juli hun hart ophalen in een gloednieuwe kinderboerderij in Brecht. In een van de stallen en de aanpalende weilanden van de familie Haest opent zoon Lode zijn kinderdroom. “Ik ben jarenlang adviseurs geweest op het kabinet van minister Schauvliege. Nu wordt het de boerderij”, lacht Lode. De kinderopvang Ferm kwam dinsdag al eens op prospectie en zij zagen dat het goed was.



De ouders van Lode Haest hebben al lange tijd hun boerderij met mestkalveren aan de Veldstraat in Brecht. De laatste vijftien jaar fungeren ze ook als zorgboerderij en krijgen ze regelmatig wat jongeren over de vloer die het wat moeilijker hebben en die tot rust komen door de handen mee uit de mouwen te steken op de boerderij. Lode is het landbouwleven zelf ook wel gewend, maar het zal toch even wennen worden. “Adviseur zijn voor een minister is toch een heel andere wereld dan het uitbaten van een kinderboerderij”, lacht Lode Haest. “Al heb ik er enorm veel opgestoken ook over wetgeving en dergelijke. Maar ik vind het vooral een mooie combinatie. Een zorgboerderij maar daarnaast nu ook een echte kinderboerderij.”

Kinderdroom

Voor Lode was het een kinderdroom. “En de gelegenheid was er nu want mijn ouders hebben hun veestapel wat verminderd waardoor er een stal vrij kwam”, vertelt Lode. “Die hebben we nu volledig omgebouwd tot cafetaria waar iedereen een ijsje kan eten of iets kan drinken en de kinderen kunnen er ook wat kleuren. Dat was eigenlijk ook een droom: een koffiehuis (lacht). Maar mijn zus doet dat al in Antwerpen. Ik zal de twee hier wel combineren.”



Uitbreiden

Dinsdag kreeg Lode een delegatie van Kinderopvang Ferm over de vloer bij wijze van testcase. De stal uitkuisen, spelen op de speelheuvel, knuffelen met de geit en de ezel en de pony’s. Er staat ook nog een alpaca die nog wat moet wennen als kindervriend en uiteraard ook nog wat kippen, konijnen en cavia’s. “We beginnen bescheiden en hopen daarna nog wat te groeien”, vertelt Lode. “Naast nog wat meer dieren wil ik ook nog een boerengolf onder meer. Hopelijk kunnen de kinderen er wat van genieten. Daarvoor doen we het tenslotte.”

De openingsuren zijn voorlopig woensdag en in het weekend en op feestdagen van 10 tot 18 uur. Of eventueel op afspraak voor groepen en scholen. Alle info kan je hier terugvinden.