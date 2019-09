Lijnbus belandt in weide: bestuurder lichtgewond, passagiers met schrik vrij Toon Verheijen

11 september 2019

08u10 28

Een bus van De Lijn is woensdagochtend op het kruispunt van de Lessiusstraat en De Ring in Brecht (Sint-Lenaarts) van de baan geraakt. De bus belandde deels over het fietspad en de gracht in een grasveld. De bestuurder liep lichte verwondingen op. Twee passagiers kwamen er met de schrik vanaf. De precieze oorzaak wordt nog onderzocht.