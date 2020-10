Leerlingen van BS De Brug verrassen bewoners van serviceflats ‘t Zand Toon Verheijen

03 oktober 2020

08u53 14 Brecht B innen de scholengroep GO Invento en dus zeker bij BS DE Brug dragen ze respect, menslievendheid en oog voor de samenleving hoog in het vaandel. Daarom besloten de leerlingen de bewoners van de serviceflats ‘t Zand eens te verrassen.

“Door de Corona is het al niet gemakkelijk voor deze doelgroep maar dat daarbij onze jaarlijkse activiteiten die we normaal met hen plannen zoals de yoga met de kleuters, de bingo of spelletjesnamiddag met de lagere school al lange tijd door dit vreselijke virus niet zijn kunnen doorgaan”, zegt Stefanie Lindner van De Brug. “En dat vinden we uiteraard ontzettend jammer. Dus dachten we: we zullen ze eens stiekem verrassen.”

Donderdagavond trokken enkele leerkrachten richting 't Zand om er ballonnen en versiering op te hangen net als een mooi spandoek dat in elkaar was geknutseld door de kleuters.. Binnen werd er een brief weggelegd geschreven door de leerkrachten en directie van de school. De bewoners kregen ook wat pralines. “Op die manier willen we hen laten weten dat we aan hen denken, hen missen en hopen dat alles goed met hen gaat.”