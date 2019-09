Leerlingen van Basisschool De Brug krijgen kleurrijke fietsvlaggetjes Toon Verheijen

02 september 2019

De leerlingen van basisschool De Brug in Sint-Job-in-‘t-Goor werden maandag héél kleurrijk ontvangen op de eerste schooldag. De poorten waren mooi versierd met vlaggetjes en dergelijke. De school startte het jaar met het thema ‘wij fietsen het nieuwe schooljaar in’. Speciaal voor de gelegenheid deelde directie dan ook fietsvlaggetjes uit aan de ongeveer 500 leerlingen. “We hopen dat we op deze manier op onze verkeersvriendelijke school het fietsen bij kinderen kunnen promoten”, klinkt het. De politiezone Voorkempen zet overigens bij de start van het nieuwe schooljaar ook extra manschappen in in de schoolomgevingen. Wijk- en verkeersinspecteurs op straat komen om een extra oogje in het zeil te houden. Zij zullen zowel preventief te werk gaan, maar ook controles uitvoeren of iedereen zich wel aan de regels houdt.