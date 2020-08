Leerlingen lagere school Kristus Koning krijgen vanaf 1 september ook les in openlucht emz

23 augustus 2020

13u42 80 Brecht Twaalf klassen van de lagere school voor buitengewoon onderwijs Kristus Koning in Sint-Job-in-‘t-Goor (Brecht) hebben nieuwe ramen met daarin een deur naar het terras gekregen. Zo zal het merendeel van de leerlingen vanaf september meer in de buitenlucht les volgen. De plannen waren er al langer, maar ze kwamen door het coronavirus in een stroomversnelling.

Met de vernieuwing keert de basisschool terug naar haar roots. Toen de Broeders van Liefde in de jaren 30 de school begonnen te bouwen, deden ze dat met de intentie om er een openluchtschool van te maken. Toen de lokalen in 1943 klaar waren, kon iedere klas via een schuifraam naar het aanpalend terras. “Maar omdat de klassen mekaar zo te veel stoorden, werd de buitenruimte amper gebruikt. In 1974 zijn de schuiframen dan vervangen door een muurtje en gewone ramen”, vertelt directrice Vanessa Van Loo.

De nieuwe infrastructuur is ideaal in coronatijden Directrice Vanessa Van Loo

Na meer dan 45 jaar waren de ramen, met enkel glas en asbestvensterbanken, aan vervanging toe. Het was logistiek verantwoordelijke Iwan Suply (50) uit Zoersel die met het idee kwam om in het ramengestel ook een glazen deur te zetten. “Zelf ben ik hier twintig jaar leerkracht geweest. Dan keek ik van de klas naar buiten en dacht ik hoe geweldig het zou zijn op het prachtige terras van vier meter breed les te kunnen geven. En het was nu of nooit”, vertelt hij.

Banken buiten zetten

In augustus verving de technische dienst van zorg- en onderwijsinstelling Clara Fey, waartoe Kristus Koning behoort, de ramen met eigen middelen van de school. De coronacrisis was een belangrijke factor om door te duwen. “De nieuwe infrastructuur is ideaal in coronatijden. We gebruiken onze vele vierkante meters: de banken kunnen makkelijk buiten gezet worden om in de buitenlucht lessen te geven, creatieve activiteiten te doen of te bewegen. Onze leerlingen zullen daar ook deugd van hebben”, aldus Van Loo.

“De kinderen kunnen rechtstreeks van de speelplaats naar de klas, waardoor ze niet door de trechter van de gang moeten”, vult Suply aan. Volgens hem is de vernieuwing ook voor leerkrachten een verbetering. “Zo kan er actiever lesgegeven worden. Wie klaar is met zijn bundeltje, kan buiten gaan knutselen of timmeren zonder de andere leerlingen te storen. Dat zorgt voor minder stress en problemen”, licht hij toe.

Bloembakken

Volgende week maandag zullen de 185 leerlingen van Kristus Koning in zeven bubbels van telkens drie klassen heropstarten. De twaalf klassen die in de oudste gebouwen van de school zitten, zullen onderverdeeld worden in vier groepen. Dankzij de vernieuwing van hun lokaal zullen die leerlingen ook in de buitenlucht les en activiteit krijgen. Om dat praktisch te regelen is er nog wel wat werk in de winkel: er moeten bijvoorbeeld nog bloembakken als afscheiding tussen de terrassen komen. De school plant wel vanaf 1 september met het nieuwe concept te starten. En dan is er weer een beetje sprake van een openluchtschool. “Hier heb ik altijd van gedroomd”, lacht Suply.

Inschrijven in de school is nog steeds mogelijk. Meer informatie via www.bulokk.be.