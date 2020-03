Leerlingen en leerkrachten van Daltonschool In 't Groen lopen 100 kilometer in pyjama Toon Verheijen

05 maart 2020

14u01 0 Brecht Leerlingen en leerkrachten van de GO! Daltonschool In ’t Groen uit Sint-Lenaarts gaan op vrijdag 13 maart de uitdaging aan om samen 100 kilometer te lopen… in pyjama. Met het initiatief willen ze Bednet in de kijker zetten.

Van de eerste kleuterklas tot en met het zesde leerjaar, van leerkrachten tot poetsdame, iedereen van GO! daltonschool In ’t Groen komt vrijdag 13 maart in pyjama naar school. Hiermee brengen ze Bednet onder de aandacht. Dat is een organisatie die langdurig zieke kinderen helpt om in contact te blijven met de school, leerkrachten en klasgenoten. “Maar we koppelen er ook een sponsorloop aan vast”, zegt directeur Simon Ruys. “Het jaarthema van GO! daltonschool In ’t Groen is dit schooljaar Fit en Gezond. We stimuleren onze kinderen om veel te bewegen en vooral plezier te beleven aan bewegen. Samen gaan we proberen de 100 kilometer te lopen.”

Trainen

Hiervoor is een parcours uitgestippeld op het groene domein van de school. “Onze kinderen zijn tijdens de turnlessen al goed aan het trainen, maar ze zullen hun best moeten doen om in totaal de 100 kilometer te halen. Alleen dan zullen we de bedragen innen voor het goede doel”, verklaart Hanne, turnjuf in de kleuterschool. “En we duimen natuurlijk allemaal dat het weer meezit.”