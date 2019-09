Leerlingen Daltonschool in ‘t Groen hebben eigen fit-o-meter Toon Verheijen

02 september 2019

De leerlingen van GO! Daltonschool in ’t Groen hadden een sportieve eerste schooldag. De directie en leerkrachten zorgden er immers voor dat er deze zomer buitenfitnesstoestellen zijn geplaatst. Daarnaast hebben ze ook nog een fit-o-meter geplaatst om in vorm te blijven. En om alle toestellen meteen te testen, mochten de leerlingen maandag in sportieve kledij naar school komen.