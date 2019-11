Leerlingen basisschool de 4sprong hebben eigen blotevoetenpad Toon Verheijen

11 november 2019

De leerlingen van GO! Basisschool de 4sprong hebben hun eigen blotevoetenpad officieel ‘ingelopen’. Ze deden dat in het kader van de week van het bos. Ze werden uitgedaagd door meneer Uil en zijn vrienden van het Fabeltjesland om de talenten van de bosdieren te evenaren. Ze deden dat in verschillende workshops en tijdens een van de workshops hebben de leerlingen samen het blotevoetenpad opgebouwd. De leerlingen waren erg enthousiast om hun resultaat te laten zien.