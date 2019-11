Leerkrachten De Brug organiseren babysitservice ten voordele van Rode Neuzen: oudste leerlingen mogen zelfs nachtje blijven slapen Toon Verheijen

13 november 2019

16u51 0 Brecht Basisschool De Brug toonde zich recent nog een warme school door zich in te zetten voor minderbedeelden in de gemeente en nu zet de school zich ook nog eens in voor Rode Neuzen dat dit jaar steun zoekt voor projecten op school die kinderen mentaal en fysiek weerbaarder maken. De leerkrachten organiseren verschillende ‘babysitacties’.

“We staan honderd procent achter het idee van Rode Neuze en daarom wilden we ook heel graag iets doen”, vertellen Griet Rossau en Stefanie Lindner. “Onder het motto wat als… kinderen na schooltijd langer konden blijven, ouders eens een avondje vrij hadden en de school als babysit konden gebruiken, de juffen en meesters als volleerde babysits op de kinderen pasten nadat de schoolbel is gegaan, ouders eens gewoon hun eigen ding kunnen doen zonder ‘poepen af te kuisen’, zonder eten te maken, zonder dat de kinderen bepalen wat er op televisie komt of ouders op restaurant kunnen gaan zonder zich te generen om drukke kinderen, boeren of scheten aan tafel?

Babysitten

Wel daarom besloten we als school een babysitdienst te organiseren. Woensdag mochten de kleuters op school blijven en kregen ze een hotdog, mochten ze buitenspelen, een filmpje kijken en kregen ze nog een lekker tussendoortje. Ouders moesten er 10 euro voor betalen, maar dat geld gaat dus wel naar Rode Neuzen. Aanstaande vrijdag kunnen onze ouders genieten van een avondje op restaurant, een avondje naar de sauna of een avondje televisiekijken met de controller in hun eigen hand. Dan kunnen ze de kinderen met een gerust hart achterlaten bij de babysits van de Brug. Een avond met een spaghetti-festijn, allerlei activiteiten en spelletjes, een filmvoorstelling met een drankje en hapje. Daarvoor betalen ze 20 euro. De oudste leerlingen hebben een avondje ‘op hotel’ kunnen boeken. Zij zullen - nadat de andere leerlingen van de lagere school opgehaald worden - nog een avondactiviteit beleven om dan nadien op school te blijven slapen. De volgende ochtend krijgen zij dan nog een heerlijk ontbijt aangeboden voordat ze terug naar huis gaan.”

Succes

Woensdag schreven meer dan honderd kleuters zich in en ook de actie van vrijdag belooft een succes te worden. “We zijn blij, want het gaat hier tenslotte om een héél nobel project waar wij als school alleen maar achter kunnen staan. Het welbevinden van elke kind, klein én groot, is zo belangrijk. En dat project willen we met heel ons hart steunen.”