Klein Veerle en Mallebaan krijgen nieuwe asfaltlaag Toon Verheijen

08 april 2020

14u01 0 Brecht Een aannemer voert tijdens de week van 4 mei herstellingswerken uit aan de Mallebaan en Klein Veerle in Brecht. Het wegdek is versleten en het Agentschap Wegen en Verkeer laat het vervangen door een nieuwe asfaltlaag.

De werfzone in de Mallebaan situeert zich tussen de rotonde met de Dorpsstraat (N115) en de Bosstraat. In de Klein Veerle wordt er gewerkt tussen het kanaal Dessel-Schoten en het kruispunt met de Groot Veerle (N154). Het kruispunt met de Boudewijnstraat blijft wel bereikbaar. De werken in de Mallebaan vinden plaats op maandag 4, dinsdag 5 en woensdag 6 mei. Aansluitend verschuiven de werken naar de Klein Veerle. Daar wordt gewerkt op donderdag 7 en vrijdag 8 mei.

Tijdens de werken zijn de wegen afgesloten voor het verkeer. Er is een omleiding voorzien via Molenheiken. De maximum snelheid wordt daar verlaagd naar 50 kilometer per uur.