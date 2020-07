Kermis Sint-Lenaarts gaat door, maar zonder Retroekoers en Kleipikkerfestival Toon Verheijen

15 juli 2020

10u25 0 Brecht Op heel wat plaatsen in Vlaanderen worden de kermissen weer op gang gefloten en dat is ook in Sint-Lenaarts het geval van vrijdag 24 tot zondag 26 juli. Er worden wel een hele reeks maatregelen genomen.

De kermis van Sint-Lenaarts, die zal staan op de vertrouwde plaatsen in de Dorpsstraat en de parking Tuinwijk, wordt de eerste van Brecht. “Weliswaar in een lightversie en met de nodige veiligheidsmaatregelen”, zegt burgemeester Sven Deckers (N-VA). “Zo zullen het Kleipikkersfestival en de Retrokoers er niet bij zijn dit jaar, maar de marktkramers konden zich wel nog georganiseerd krijgen voor de avondmarkt. Ook de horeca is al druk in de weer om voor de nodige gezelligheid te zorgen.”

Richtlijnen

De openingsuren van de kermis zijn op vrijdag van 17 tot 23 uur, op zaterdag van 14 tot 23 uur en op zondag van 14 tot 22 uur. De avondmarkt zal op vrijdagavond in de Kerkstraat te vinden zijn tussen 17 en 22 uur. Over het gehele parcours van de kermis en avondmarkt wordt de looprichting van de bezoekers gescheiden door middel van nadarhekken. Deze blijven gedurende het hele weekend ter plaatse staan waardoor er geen doorgaand verkeer mogelijk zal zijn in de Dorpsstraat vanaf vrijdagnamiddag 16 uur tot maandagnacht 2 uur. Ook in de Kerkstraat zal vanaf vrijdagmiddag 16 tot 23 uur geen doorgaand verkeer meer mogelijk zijn voor de avondmarkt.De horecazaken moeten zich houden aan het opgelegde sluitingsuur van 1 uur.