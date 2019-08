Jonge vrouw (21) aangevallen voor haar woning in Brecht HAA

20 augustus 2019

13u34

Bron: ATV 10 Brecht Een jonge vrouw van 21 is afgelopen nacht aangevallen voor haar woning in Brecht (Antwerpen). De agressor sloeg na de feiten op de vlucht, meldt de lokale zender ATV. De politie is op zoek naar de man.

De feiten vonden omstreeks middernacht plaats voor de woning van het slachtoffer in de Spechtendreef. De 21-jarige vrouw was naar buiten gegaan om de poort te sluiten. Toen ze zich omdraaide om weer naar binnen te wandelen, stond ze plots oog in oog met een man in haar voortuin. De agressor sloeg de vrouw neer en vluchtte weg. De vrouw liep lichte verwondingen op en was in shock.

Van de dader ontbreekt voorlopig elk spoor. De politie van de zone Voorkempen tast in het duister over het motief van de aanval en heeft een onderzoek geopend. In de wijk Rommersheide, waar de aanval gebeurde, werd vanochtend een buurtonderzoek uitgevoerd.