Jeugddienst van Brecht maakt DOE-boek voor kinderen tussen 6 en 12: “Ze zullen zich niet vervelen deze zomer” Toon Verheijen

29 juni 2020

16u14 0 Brecht De jeugddienst van de gemeente Brecht heeft een speciale doe-boek gemaakt voor alle kinderen tussen de 6 en 12 jaar om het wegvallen van het dagaanbod tijdens de zomervakantie op te vangen. In het boek kregen de jonge lezertjes elke dag een doe-opdracht opgelegd.

De zomer van 2020 zal er voor zowat iedereen helemaal anders uitzien. Ook voor het zomeraanbod dat jeugddiensten van Vlaamse gemeenten normaal voorzien zal er veel wijzigen. Zo kunnen in Brecht bijvoorbeeld de dagactiviteiten niet plaatsvinden en is de speelpleinwerking helemaal anders georganiseerd. “Zo zullen we het speelplein deze zomer in de drie deelgemeentes organiseren en telkens in bubbels van 43 kinderen en 7 monitoren”, vertellen schepen van Jeugd Frans Van Looveren (CD&V) en de jeugdconsulenten Wout Justens en Bert Vrints. “Busvervoer organiseren is onmogelijk met de geldende maatregelen en op deze manier kunnen we het speelplein naar de kinderen brengen.”

Niet vervelen

Om het wegvallen van het dag-aanbod op te vangen, heeft de jeugddienst een DOE-boek samengesteld voor alle Brechtse kinderen geboren tussen 1 januari 2008 en 31 december 2014. “Het boek bevat heel wat actieve spelen die de kinderen thuis of in hun omgeving kunnen spelen en dit met anderen of alleen. Voor elke dag een DOE opdracht, wat dus wil zeggen een hele zomer plezier. De boekjes zullen in de week van 6 juli in de brievenbus vallen.”