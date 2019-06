Jeugdbende breekt drie keer binnen in hetzelfde café Patrick Lefelon

03 juni 2019

16u12 5 Brecht Een bende jongeren heeft tot drie keer toe ingebroken in café Den Doortrapper in de Lessiusstraat in Brecht. De rechter veroordeelde de hoofdverdachte Jeffrey H. tot een celstraf van 20 maanden. Zijn kompanen kwamen er vanaf met werkstraffen.

Vorige zomer kreeg Den Doortrapper in enkele weken tijd wel drie keer inbrekers over de vloer. De buit was divers: een koersfiets van Kwaremont, een kassalade met klein geld, flessen drank, een flesje parfum, een karton eieren en flessen drank.

De jongeren pleegden nog andere belachelijke diefstallen. Zo forceerden zij de automaat van Kip&Co en gingen er met een braadkip vandoor.

Discobal

Een vriend die op bezoek kwam, was achteraf zijn portefeuille kwijt. Een andere vriend werd bestolen van zijn fiets. Bij de gemeente Brecht werd twee keer ingebroken in een lokaal. Er verdween een discobal. Uit een EHBO-koffer werden windels, pleisters en ontsmettingsmiddel meegenomen.

Tot slot pleegden de jongeren een overval op een nachtwinkel.

De rechtbank veroordeelde Jeffrey H. tot 20 maanden cel. E. Vier medeverdachten kregen een werkstraf variërend van 80 tot 200 uur.