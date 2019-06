Inwoners mogen mee beslissen over groot project

Toon Verheijen

17 juni 2019

De gemeente Brecht nodigt alle inwoners van Brecht en vooral die van Sint-Lenaarts uit voor een inspraakmoment over een gepland project in het centrum van Sint-Lenaarts aanpalend aan het gloednieuwe ontmoetingscentrum. Een private ontwikkelaar heeft een aantal gronden in zijn bezit en wil daar een project realiseren. Het gemeentebestuur kiest er echter voor om eerst de ideeën en meningen van de inwoners te kennen vooraleer verder te gaan in gesprek met de private eigenaar. Het participatiemoment is voorzien op donderdagavond 27 juni tussen 19 en 21.30 uur in het OC ’t Centrum.