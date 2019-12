IGEAN verhoogt prijzen voor afvalophaling in Brecht Toon Verheijen

13 december 2019

12u33 6 Brecht Intercommunale IGEAN gaat de tarieven voor de huisvuilophaling verhogen in Brecht. De nieuwe prijsverhoging gaat in vanaf 1 januari. Ook de tarieven op het containerpark worden aangepast.

IGEAN kan naar eigen zeggen niet anders dan de tarieven verhogen. De kosten voor het transport én de verwerking van het afval stijgen. IGEAN rekent die kosten door volgens het principe dat de vervuiler betaalt. Maar daarom alleen verhogen we de prijs niet. IGEAN wil de inwoners blijven stimuleren om zoveel mogelijk te sorteren. Brecht doet dat al goed, want de laatste jaren daalde de fractie restafval tot 93 kilogram per inwoner. Dat is een pak minder dan het Vlaamse gemiddelde van 145 kilogram. “Wij hebben die verhoging ook moeten vaststellen en zijn daar eigenlijk niet blij mee, maar het is IGEAN dat beslist”, klinkt het bij burgemeester Sven Deckers.

Cijfers

Concreet komt de verhoging neer op een stijging van zowel het gebruiksrecht, het tarief voor het leegmaken van de container en de verwerking van het afval. Ook op het recyclagepark zijn er nieuwe tarieven.

- Container van 40 liter: gebruiksrecht blijft 0,25 eurocent. Het leegmaken stijgt van 0.10 naar 0.12 eurocent per lediging.

- Container van 120 liter: gebruiksrecht stijgt van 0.75 naar 0.90 eurocent en het leegmaken van 0.25 naar 0.30 eurocent.

- Container van 240 liter: gebruiksrecht stijgt van 1.25 naar 1.50 euro en het leegmaken van 0.50 naar 0.60 eurocent

- Container van 1.100 liter: gebruiksrecht stijgt van 6 naar 7.20 euro en het leegmaken van 2.50 naar 3 euro.

- Voor de verwerking van gft stijgt het tarief van 0.09 naar 0.10 eurocent per kilogram. Voor huisvuil gaat het van 0.22 naar 0.25 eurocent per kilogram.

- De gratis fracties in de recyclageparken (zoals glazen flessen en bokalen, papier en karton, textiel...) én de vrijstellingen voor groenafval (300 kg) en asbesthoudend afval (1000 kg) per gezin, blijven behouden.

- Voor grof vuil, gemengd bouw- en sloopafval en voor asbesthoudend afval geld een tarief va 0.25 euro per kilogram

- Voor grond, kalkplaten en cellenbeton, vlak glas, zuiver steenpuin, houtafval en groenafval is dat 0.04 euro per kilogram