I Love Sint-Job werkt enkel nog met voorverkoop: “Geen ticket op voorhand gekocht? Helaas!” Toon Verheijen

21 februari 2020

19u56 6 Brecht De organisatie van het populaire I Love Sint-Job/I Love Retro neemt dit jaar een drastische beslissing. Wie geen ticket in voorverkoop koopt, zal niet binnen gelaten worden. Het festival trekt de laatste jaren meer dan 3.000 bezoekers.

I Love Sint-Job/I Love Retro is een uit de kluiten gewassen evenement worden. Waar het de eerste editie nog ging om een simpele tentfuif voor zo’n duizend bezoekers, lokte het evenement vorig jaar meer dan drieduizend bezoekers. Om de veiligheid te garanderen, gaat de organisatie enkel nog met voorverkoop werken. “We weten dat het een drastische beslissing is, maar alleen op die manier kunnen we de veiligheid garanderen”, zegt Jef Hermans van de Chiro Sint-Job die het evenement organiseert. “Enkel wie dus een voorverkoopkaart heeft, zal binnen mogen. We zitten stilaan aan de limiet. Vorige jaren was het al telkens spannend of we iedereen konden toelaten. Nu is het voordeel dat we een ticket heeft ook zeker is van een plaats.” Om de fuifgangers tegemoet te komen, zijn er ook kaarten te koop via de website of via facebook. Tickets online kunnen tot de laatste dag gekocht worden, als ze nog voorradig zijn.

Stevige groei

Al enkele jaren is de tentfuif “I Love Sint-Job” stevig aan het groeien. De groei is opmerkelijk, veel tentfuiven trekken elk jaar minder volk. “De sterke groei is volgens ons te verklaren door de goede edities van afgelopen jaren, de noodzakelijke verhuis naar een grotere locatie en grote inspanningen om jongeren te bereiken via sociale media. Zowat alle jongeren in de omgeving kennen ons feest en willen het dus niet missen,” meent Jef Hermans. “Daarnaast weten ouders ook dat ze hun kinderen op een veilige manier kunnen laten uitgaan op I Love Sint-Job.”

I Love Retro

Voor I Love Retro een dag later geldt er géén systeem van enkel tickets in voorverkoop. “We gaan qua music helemaal ‘back to basics’”, zegt Thomas Van Doninck. “We focussen meer dan ooit enkel op muziek van de jaren ’70 tot ’00 en werken uitsluitend nog met DJ’s. Zo hebben we DJ X-TOF, een sterke naam als het gaat om muziek van vroeger.” I Love Sint-Job en I Love Retro vinden plaats op 6 en 7 maart op het Max-Wildiersplein in SintJob-In-’t-Goor.

http://www.ilovesintjob.be

http://www.iloveretro.be