GroenRand wil meer aandacht voor verdwenen landschapselementen op Brechtse Heide Toon Verheijen

26 februari 2020

12u46 0 Brecht Het Regionaal Landschap De Voorkempen wil dit jaar (het verdwijnen van) kleine landschapselementen onder de aandacht brengen, herstellen en uitbreiden. GroenRand springt mee op de kar en brengt vooral de Brechtse Heide onder de aandacht.

“In het verleden waren er in grote delen van de Voorkempen heel wat kleine landschapselementen zoals hagen, knotbomen en houtkanten”, zegt Dirk Weyler van GroenRand. “Ze waren echt een onderdeel van onze landschappen en bovendien waren het ook leefplaatsen of verbindingswegen voor heel wat dieren. Ze kwamen er schuilen, rusten, hun nest maken of voedsel zoeken. Er kwamen ook heel wat plantensoorten voor. Helaas zijn er door de loop der jaren heel wat verdwenen. Het Regionaal Landschap de Voorkempen wil ze in 2020 onder de aandacht brengen en dat kunnen we alleen maar ondersteunen.”

Brechtse Heide

Een van de belangrijkste gebieden in de Voorkempen is De Brechtse Heide, met 1.700 hectare het grootste beschermde landschap in de regio. “Een groot deel van de houtkanten op de Brechtse Heide is intussen verdwenen. Daarom vinden we het belangrijk dat ze terug hersteld worden of terug volledig gemaakt worden. Wij gaan als GroenRand hier extra aandacht voor vragen. We hebben de gemeente Brecht ook al aangeschreven. We doen ook een oproep aan landbouwers om op hun gronden maatregelen te nemen. Kleine bosjes, heggen, houtkanten die landbouwers aanleggen e onderhouden, versterken de biodiversiteit, het milieu en het landschap.”