Groen beschuldigt N-VA en CD&V van het doorbreken van cordon sanitaire Toon Verheijen

13 december 2019

22u08 0 Brecht Oppositiepartij Groen beschuldigt de meerderheidspartijen N-VA en CD&V van het doorbreken van het cordon sanitaire rond Vlaams Belang. Raadslid Luc Torfs (Groen) was samen met Patrick Van Assche (Vlaams Belang) kandidaat om bestuurslid te worden van de Projectgroep Erfgoed Voorkempen. Paul Van Assche haalde het met 17 tegen 12 stemmen. De meerderheid stemde dus verdeeld.

Een van de agendapunten op de jongste gemeenteraad was het aanduiden van een raadgevend lid voor de raad van bestuur van de Projectgroep Erfgoed Voorkempen. Een vrijwillig engagement want er worden geen zitpenningen voor gegeven. Twee raadsleden vanuit de oppositie stelden zich kandidaat: Patrick Van Assche van Vlaams Belang en Luc Torfs van Groen. Die laatste behaalde 12 stemmen en Van Assche 17 stemmen waardoor het raadslid van Vlaams Belang de belangen van Brecht mag/moet gaan behartigen. “Het is dus duidelijk dat de stemmen voor Patrick Van Assche van Vlaams Belang komen van N-VA en CDV”, zegt Groen-voorzitster Karin Van Hoffelen. “N-VA heeft een voorliefde voor Vlaams Belang. Dat is al langer duidelijk. Nu doet blijkbaar CD&V dat ook. NVA en CD&V nemen het dan ook niet zo nauw met het cordon sanitaire. Dat Brecht de tweede meest rechtse, conservatieve gemeente uit Vlaanderen is, wordt hierbij nog maar eens bevestigd. Net zoals CD&V de kant kiest van het rechtse populisme. Het is duidelijk dat binnen de CD&V niet iedereen op dezelfde lijn zit en dat principes én een ondertekend cordon sanitaire zonder scrupules worden opzijgezet.” En ze besluiten met nog een straffe uithaal. “Wij blijven geloven in een verbindend verhaal waarbij alle democratische partijen zich verbinden tot het naleven van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.”

Kennis van zaken

Burgemeester Sven Deckers (N-VA) moet toch even de wenkbrauwen fronsen. “Het gaat om en geheime stemming dus het is mij een raadsel hoe Groen Brecht denkt te weten hoe alle raadsleden individueel gestemd hebben”, zegt Deckers. “Iedereen van de meerderheid kon naar eigen goeddunken stemmen. Het vertegenwoordigen van de gemeente in de Projectgroep Erfgoed Voorkempen is niet onbelangrijk, maar het gaat hier om een raadgevend lid in een orgaan. Gelet op de interessesfeer van beide kandidaten en hun tussenkomsten in het verleden, is het niet onbegrijpelijk dat Patrick Van Assche meer stemmen behaalde. Voor mij als burgemeester is het voornaamste dat onze gemeente wordt vertegenwoordigd door iemand die - met een hart voor Brecht en met kennis van zaken - onze belangen kan behartigen. De politieke overtuiging is in deze van ondergeschikt belang. Dat Groen Brecht ontgoocheld is, begrijp ik, het is nooit leuk om een stemming te verliezen, maar het lijkt me een beetje overdreven om hier onmiddellijk de ‘Universele Verklaring van de Rechten van de Mens’ bij te betrekken.”