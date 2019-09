GP Vos in Brecht nu ook voor G-sporters Toon Verheijen

19 september 2019

12u40 0 Brecht De organisatie van de GP Vos Brecht organiseert op zondag 29 september de tweede editie van de MTB- en cyclocrosswedstrijden voor sportievelingen zonder een vergunning bij de wielerbond op het domein De Merel.

Vanaf 10.30 uur starten de eerste mountainbikewedstrijden. In de namiddag volgen de verschillende cyclocross-wedstrijden voor jeugd vanaf 9 jaar, mannen en vrouwen. “Nadat we vorig jaar enkele keren de vraag hebben gekregen, richten we dit jaar ook een aparte reeks voor G-sporters in”, klinkt het bij de organisatie. “Zo krijgen personen met een beperking ook de kans om deze prachtige sport te beoefenen. Plezier en de mogelijkheid om met de veldritsport kennis te maken zijn voor ons het belangrijkste.”