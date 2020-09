Gino Swaegers (Sint-Lenaarts) is er niet helemaal gerust in: “Ik maak me toch wat zorgen” Kristof Gabriels

16 september 2020

22u59 0 Brecht Na een voorbereiding met ups en downs beginnen coach Gino Swaegers en Sint-Lenaarts vol vraagtekens aan de competitie nu zaterdag thuis tegen Betekom.

De generale repetitie afgelopen weekend tegen reeksgenoot Nijlen ging alvast verloren met 1-3. “Ik hou een dubbel gevoel over aan die laatste oefenmatch”, vertelt Swaegers. “Onze eerste helft was meer dan degelijk met ook kansen genoeg. We vergaten alleen te scoren. Vrij snel in de tweede helft viel dat doelpuntje wel, maar na die 1-0 verloren we plots de grip op de partij. Nijlen veranderde in het laatste halfuur het geweer van schouder en daar hadden we geen antwoord op. Dat baart me dus wel wat zorgen. Al wil ik zeker ook niet panikeren. In de meeste van onze oefenmatchen scoorden we bijvoorbeeld wel tamelijk vlot. Enkel in verdedigend opzicht laten we nog iets te veel steken vallen. Die foutjes moet er dus dringend uit.”

Smalle kern

In tegenstelling tot de afgelopen twee seizoenen onder Swaegers verliep de voorbereiding nu een pak stroever voor de Eesterploeg. “Ergens is dat ook normaal. Er zijn heel wat vaste waarden vertrokken, waardoor we een handvol nieuwkomers hebben moeten inpassen en dat vraagt nu eenmaal tijd. Bovendien zijn we niet gespaard gebleven van blessures tot nu toe. Met onze bijzonder smalle kern was het daardoor altijd puzzelen. Hopelijk vallen er dit seizoen dus niet al te veel kwetsuren. Anders zitten we met een serieus probleem. Al wisten we dat op voorhand. Daar moeten we dus nu niet over zeuren. Laten we er gewoon het beste van maken.”

Niet gerust in

Door de heropflakkering van het Coronavirus in juli werd de competitiestart twee weken uitgesteld en opent Sint-Lenaarts het seizoen niet tegen Turnhout, zoals eerst gepland, maar wel tegen Betekom. “Ik heb ze in de voorbereiding aan het werk gezien en het is ook dit jaar allesbehalve een slechte ploeg. Daarom ben ik er ook niet helemaal gerust in. Al zag geen enkele trainer dat waarschijnlijk zijn in aanloop naar de eerste competitiematch. Het is tenslotte toch altijd een beetje koffiedik kijken. Hoe goed of hoe slecht de voorbereiding ook verlopen is. Dat telt vanaf nu niet meer.”