Gezocht: uitbater voor cafetaria vanaf september Toon Verheijen

12 juni 2019

18u19 0 Brecht De gemeente gaat op zoek naar een ‘pop-up’-uitbater voor de cafetaria in het gloednieuwe gemeenschapscentrum in Sint-Lenaarts. De podiumzaal zal de gemeente tussentijds zelf uitbaten. Tegen eind 2019 moet dan de definitieve concessie helemaal rond zijn voor zowel de cafetaria als de zaal.

Het nieuwe gemeenschapscentrum is eigenlijk klaar. Vorige week werd de school nog officieel in gebruik genomen. Begin dit jaar werd al gezocht naar een uitbater, maar voorlopig is die nog niet gevonden. “We hebben nu beslist om in eerste instantie te zoeken naar een tijdelijke uitbating vanaf september tot waarschijnlijk het einde van het jaar”, zeggen schepenen Daan De Veuster (CD&V) en Frans Van Looveren (CD&V). “Tegelijkertijd werken we uiteraard ook verder aan de volwaardige concessie. We nemen er bewust iets meer tijd voor omdat we verhalen genoeg zien in naburige gemeenten waar de concessies van gelijkaardige complexen of andere zaken niet echt van een leien dakje gaan. Dat willen we vermijden, want stel dat we te snel te werk zouden gaan en we zitten na een paar maanden alweer zonder concessiehouder dan zijn we verder van huis. We laten ons in het verhaal ook juridisch begeleiden.”

Ook de voor de tijdelijke uitbating zoekt de gemeente nu een uitbater. Dat dossier is dinsdag goedgekeurd op het schepencollege. “Dat kan een vereniging zijn of een privépersoon”, aldus de twee schepenen. “Het geldt wel enkel voor de cafetaria. De zalen zouden we als gemeente tijdelijk zelf verhuren. Het kan ook iemand zijn die eventueel later ook een dossier indient om definitief de uitbater te worden. Kandidaten zijn in elk geval welkom.” De verenigingen gaan binnenkort wel bericht krijgen wanneer hun geplande activiteiten dit najaar zouden kunnen doorgaan.