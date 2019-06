Gezocht: 7.500 euro om de Brechtse Volkstuintjes te redden “Bernard dreigt slachtoffer te worden van zijn eigen goedheid” Toon Verheijen

13 juni 2019

19u02 0 Brecht De initiatiefnemer van de Brechtse Volkstuintjes dreigt het slachtoffer te worden van zijn eigen nobel doel. Twee jaar geleden zorgde een brand aan een van de tuinhuisjes voor een rookontwikkeling waardoor het treinverkeer stilgelegd moest worden. De man dreigt nu een factuur te moeten ophoesten van 7.500 euro omdat zijn verzekering niet wil tussenkomen. “Ik had de premie inderdaad te laat betaald”, zucht Bernard Somville. Zijn advocaat Koen De Backer start nu met een crowdfunding.

Bernard Somville startte in 2014 met de Brechtse Volkstuintjes in een vergeten hoekje langs de Veldstraat gekneld tussen de E19 en de hogesnelheidslijn. Eerst op een stukje grond van een privépersoon, later kwamen er nog een stukje van de gemeente en van de NMBS bij. Ondertussen zijn er achttien tuintjes, negen kindertuintjes, een heel aantal opberghuisjes, een soort van cafetaria voor de tuineigenaars en zelfs een heus ‘dierenbos’. Twee jaar geleden sloeg het noodlot echter toe. “Ik had net nog iets uit een hok gehaald waar ook de stroomgroep stond die ik gebruikte om een caravan van elektriciteit te voorzien”, zegt Bernard Somville. “Enkele minuten later hoorde ik een harde knal. Ik dacht eerst aan een klapband op de E19 zoals wel meer gebeurd, maar plots zag ik het werkhuis achteraan in lichterlaaie staan.”

Verzekering

Bernard probeerde zelf nog te blussen, maar ondertussen had een voorbijganger ook de brandweer al gebeld. Op minder dan een half uur tijd hadden ze het vuur geblust. Maar nu twee jaar later lijkt die brand Bernard zuur op te breken. “Blijkbaar was ik één keer mijn verzekeringspremie vergeten te betalen”, zucht Bernard. “Nu zou ik moeten opdraaien voor meer dan 5.000 euro kosten van de NMBS omdat het treinverkeer even heeft stilgelegen en nog eens 2.500 euro voor de buurman zijn omheining, wat palen en bamboe. Héél zuur, want uiteindelijk kan ik er echt niets aan doen. Ik ben dit project alleen maar gestart om goed te doen.” Ondertussen is zijn raadsmand Koen De Backer een crowdfunding gestart omdat hij naar eigen zeggen geraakt is door het verhaal en hij hoopt dat Bernard als gepensioneerde met een kleine uitkering het zware bedrag niet alleen moet ophoesten. “Zijn goedheid en onbaatzuchtigheid deden hem de das om. Ondanks verschillende procedures en hulpkreten, komt niemand Bernard ter hulp. Het enige wat hem nog rest is om via de weg van de crowdfunding genoeg geld bij elkaar te verzamelen om de gevolgen van de ongelukkige brand het hoofd te bieden. Help Bernard, zoals hij al zovelen heeft geholpen. Al het ingezamelde geld wordt gebruikt om de schadevergoedingen af te betalen. Mocht er bij wonder meer worden ingezameld, wordt dit uiteraard volledig gebruikt ten diensten van de volkstuintjes zoals bijvoorbeeld een betere verzekering.”

Triest

Bernard lacht en praat honderduit als hij ons door de Brechtse Volkstuintjes leidt. Trots op wat hij heeft verwezenlijkt. Gratis en voor niets. “Eigenlijk zijn we zelfs een mini-opvang geworden voor kippen en konijnen”, vertelt Bernard. “Het gebeurt wel eens dat we hier ’s morgens aankomen en dat er een doos voor de poort van ons ‘dierenbos’ staat. Daar zit dan een kip of een konijn in. Ach, dan nemen we die erbij he. Soms komen mensen ook kippen halen. Ik wil er geen geld voor. Het enige wat ik in ruil vraag is wat eten voor de kippen en de konijnen.” Al kijkt hij plots toch bedrukt als hij denkt aan wat er kan gebeuren. “Ik hoop echt dat ik niet moet gaan betalen, want alleen kan ik dit niet opbrengen. Mensen die ik ken, hebben me al een stuk grond beloofd in Sint-Lenaarts. Dat is uiteraard niet hetzelfde hier. Ik heb hier de voorbije jaren zoveel tijd en moeite in gestoken. Het zou me pijn doen dit ‘Niemandsland’ te moeten verlaten. Want dat is het blijkbaar. Niemand weet nog van wie het stuk grond is.”

https://www.gofundme.com/brand-volkstuintjes-brecht-red-bernard