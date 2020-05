Gemeente start preventieve bestrijding van de vervelende processierupsen Toon Verheijen

04 mei 2020

11u21 0 Brecht De gemeente Brecht start met de preventieve bestrijding van de processierupsen. De gemeente hoopt de overlast later dit jaar daarmee in te perken.

De bestrijding van de rupsen wordt in Brecht uitbesteed. De eitjes en de jonge rupsen zitten hoog in de boomkronen en daarom wordt het bestrijdingsmiddel met een boomnevelspuit in de kronen gespoten. De bestrijding wordt uitgevoerd op plekken waar de afgelopen jaren veel overlast was. Tijdens de bestrijding van de eikenprocessierups houdt de gemeente uiteraard rekening met de coronamaatregelen.“We blijven de eiken wel controleren”, klinkt het bij het gemeentebestuur. “In bomen waar toch rupsen verschijnen, zullen we ze laten wegbranden of wegzuigen. We roepen iedereen trouwens op om zeker niet zelf de nesten te verwijderen.”

De gemeente past ook het beheer van de bermen aan om de natuurlijke vijanden van de rups zoals de sluipwesp en de sluipvlieg aan te trekken.

Meldingen

Wie zelf nesten opmerkt op het openbaar domein, mag dat altijd doorgeven. Dat mag voor het gemeentelijke openbare domein op 03 660 17 20, groendienst@brecht.be. Voor nesten langs gewestwegen mag dat op wegen Antwerpen – district Brecht, 03 330 12 60, wegen.antwerpen.districtbrecht@mow.vlaanderen.be en langs een jaagpad bij de Vlaamse Waterweg, 011 24 40 83