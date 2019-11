Gemeente start ontruimingsprocedure op voor vervallen concessies op graven en nissen Toon Verheijen

10u02 5 Brecht De gemeente is gestart met de procedure om een aantal graven en nissen op de verschillende begraafplaatsen te laten ontruimen. Het gaat om die plaatsen waarvan de concessie is vervallen.

Nabestaanden van de overledene hebben tot 15 oktober 2020 de tijd om de een aanvraag in te dienen om de concessie te verlengen met een termijn van dertig jaar. Dat geldt ook voor de eeuwigdurende concessies. Ook daarvoor moet de aanvraag vernieuwd worden. Voorwaarde is dan wel dat de graven ook effectief goed onderhouden worden door de nabestaanden. Indien er voor 15 oktober 2020 geen aanvraag tot verlenging bij het gemeentebestuur is ingediend, vervalt de concessie. De grafstenen en andere voorwerpen die zich nog op de te verwijderen graven bevinden, kunnen tot 15 oktober 2020 teruggenomen worden. Na deze datum worden ze eigendom van het gemeentebestuur en zullen ze verwijderd worden.