Gemeente schaft toelage voor ‘buitengemeentelijk’ zwemmen af maar maakt meer geld vrij voor schoolzwemmen Toon Verheijen

11 oktober 2019

21u24 0 Brecht De gemeente schaft het toelagereglement af waarbij inwoners van Brecht twintig procent van hun meerbeurtenkaart of abonnement in een zwembad van een van de omliggende gemeenten kregen terugbetaald. In de plaats daarvan maakt de gemeente wel 10.000 euro vrij om het schoolzwemmen te stimuleren. Het was Open Vld die het probleem van het schoolzwemmen had aangekaart.

De gemeente Brecht keurde in 2010 een reglement goed waarin in per leerling een bedrag van 4 euro werd vrijgemaakt die zwemlessen volgde. Open Vld ijvert ervoor dat alle schoolkinderen kunnen en moeten leren zwemmen. “Kunnen zwemmen behoort tot het pakket basisvaardigheden dat haalbaar en wenselijk wordt geacht voor alle kinderen die de basisschool verlaten”, zegt Ilse Van Den Heuvel. “Het is dan ook belangrijk dat de school haar maatschappelijke opdracht vervult en er voor zorgt dat alle kinderen de kans krijgen om voldoende redzaamheid te ontwikkelen ook in het water. Vanuit de scholen horen wij een noodkreet dat de logistieke ondersteuning , met name het vervoer van en naar het zwemmen en de begeleiding van de kinderen tijdens het zwemmen niet voldoende financieel ondersteund wordt dermate dat niet alle kinderen in onze gemeente gelijke toegang krijgen tot het schoolzwemmen. Onze gemeente moet voor de Brechtse kinderen de subsidies verhogen voor het schoolzwemmen zodat ieder kind in Brecht gelijke toegang heeft tot het zwemmen.”

De meerderheid volgt Open Vld daarin en gaat zelfs verder. “Elke school heeft de vrijheid zelf te beslissen hoeveel leerlingen gaan zwemmen en bovendien zijn er ook wijzigingen in de eindtermen. Vroeger was dat het aanleren van zwemslagen maar nu nog enkel watergewenning. Maar dat wil niet zeggen dat wij het niet belangrijk vinden. We hadden sinds 2010 het systeem van 4 euro per leerling en er is ook een toelage voor buitengemeentelijk zwemmen. Dat laatste schaffen we nu wel af. Het geld dat daarmee vrijkomt besteden we aan de ondersteuning van het schoolzwemmen. Daar maken we een een budget van 10.000 euro voor vrij.”