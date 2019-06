Gemeente laat plannen voor nieuw gemeentehuis volledig hertekenen Cultuurprogrammatie verhuist deels van GC Jan Van Der Noot naar Sint-Lenaarts Toon Verheijen

14 juni 2019

16u35 0 Brecht De gemeente laat de plannen voor een nieuw gemeentehuis volledig herbekijken omdat het vorige plan niet paste in het ruimtelijk uitvoeringsplan dat telt voor het Gemeentepark. Door de opening van het nieuwe ontmoetingscentrum in Sint-Lenaarts is er ook een opporuniteit om in het GC Jan Van der Noot in Brecht vrijgekomen ruimte te gebruiken.

De gemeente Brecht speelt al enige tijd met het plan om een nieuw gemeentehuis te bouwen of het bestaande te renoveren en uit te breiden. De procedure die destijds werd opgestart, is echter stilgelegd omdat het niet paste binnen het ruimtelijk uitvoeringsplan. Joziena Slegers van Oprecht Brecht wilde weten hoever het nu staat met de plannen. “De vorige procedure is inderdaad stopgezet”, zegt burgemeester Sven Deckers (N-VA). “We hebben ondertussen ook een aantal beslissingen genomen omdat er zich opportuniteiten voordoen. Zo zal er een groot deel van de culturele programmatie in het GC Jan Van Der Noot verhuizen naar het nieuwe ontmoetingscentrum in Sint-Lenaarts. Daardoor komt er meer ruimte vrij en kunnen we besparen op extra vergaderruimte in het nieuwe of te verbouwen bestaande gemeentehuis. We kunnen dan ook de raadzaal behouden in het GC. Dat gaan we dan wel compacter inrichten met moderne apparatuur zodat het ook voor meer dan alleen de gemeenteraad gebruikt kan worden. Dan kunnen verenigingen of adviesraden er ook aangenamer vergaderen.” Wanneer de plannen voor het nieuwe gemeentehuis dan klaar zijn, is nog koffiedik kijken. “We gaan een studiebureau aanstellen die exact moet bekijken welke behoeften er zijn en hoe dat kan ingepast worden binnen het bestaande ruimtelijk uitvoeringsplan. Pas daarna kunnen we ook beslissen of het een verbouwing en uitbreiding wordt of een volledige nieuwbouw.”

De gemeenteraad heeft ondertussen ook het licht op groen gezet om voor de cafetaria van het nieuwe ontmoetingscentrum in Sint-Lenaarts naar een pop-upuitbater op zoek te gaan. Dat zou tegen september in orde moeten zijn omdat dan ook de zalen in gebruik genomen zullen worden. Die zullen dan voorlopig beheerd worden door de gemeente zelf. Tegen eind 2019 moet er dan een concessionaris gevonden zijn voor het geheel. “Voor de geïnteresseerde partijen zal er een infosessie over deze procedure georganiseerd worden op 5 augustus. De uiterste ontvangst van de kandidaturen is 9 september”, zegt schepen Daan De Veuster (CD&V). “We hopen dat we een goede kandidaat vinden. Het is in elk geval een knap gebouw. Het is bijna energieneutraal, binnen- en buitenruimte kunnen worden gecombineerd voor allerhande activiteiten. Het café heeft zijn eigen buitenruimte en de foyer kan als zaal rechtstreeks gelinkt worden aan de buitenruimte in de zijstrook. Ook de podiumzaal kan volledig worden opengezet langs één kant. Naast een keuken en een kitchenette zijn er ook nog drie vergaderzalen ter beschikking op de verdieping in de nabijheid van de bibliotheek. In de podiumzaal met telescopische tribune kunnen tot 300 mensen plaatsnemen. Op de parking zijn laadpunten voorzien voor elektrische fietsen en wagens. De toegang tot het gebouw wordt dan weer geregeld via een badgesysteem met mogelijkheden om dit in te stellen voor verschillende locaties.”