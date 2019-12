Gemeente investeert bijna 42 miljoen euro: “Onze schuld stijgt, maar we hebben uitzonderlijke investeringen” Toon Verheijen

13 december 2019

15u51 0 Brecht De gemeente Brecht gaat de komende jaren net geen 42 miljoen euro investeren. De grootste investeringen zijn een nieuwe technische dienst, een nieuw gemeentehuis en de renovatie van het woonzorgcentrum en de welzijnscampus. Opvallend: de schuld zal stijgen van 17 naar 21 miljoen euro. “Maar dat is een bewuste en verantwoorde keuze.”

De gemeente Brecht staat met enkele dossiers voor een zware uitdagingen de komende jaren. “We kiezen voor mobiliteit, veiligheid, handhaving, digitalisering, een goed en transparant financieel beleid als kernbegrippen voor dit meerjarenplan”, zegt burgemeester Sven Deckers (N-VA). “In totaal zullen we 41,2 miljoen euro investeren. Een deel daarvan gaat naar reguliere projecten zoals rioleringswerken en heraanleg van straten, maar we gaan ook fors investeren in onze gebouwen om de dienstverlening te kunnen blijven aanbieden die de burgers verdien. Voor de nieuwe technische dienst trekken we 5 miljoen euro uit, voor het nieuwe gemeentehuis 7,5 miljoen euroen voor de bouw en renovatie van het woonzorgcentrum en de zorgcampus nog eens 3 miljoen euro.” De gemeente kiest er ook voor om niet alleen in stenen te investeren, maar ook in mensen door extra personeel aan te werven. Het gaat onder meer om een beleidsmedewerker, een aankoper, een mobiliteitsconsument, een ICT-expert en enkele omgevingsambtenaren. “Het zal de werkdruk een stuk verlagen en de efficiënte alleen maar verhogen”, aldus Deckers nog.

Stijgende schuldenlast

Opvallend is wel dat de schuld deze legislatuur zal stijgen. Die gaat van 17,5 naar 21,2 miljoen euro. Een stijging van net geen 4 miljoen euro. “Het is een verantwoorde stijging omdat we op het investeringsprogramma met een aantal uitzonderlijke investeringen zitten. Dat zijn 15,6 miljoen euro investeringen die we maar één keer om de vijftig jaar moet doen. We nemen die verantwoordelijk nu en schuiven ze niet door naar de toekomst.”

Mobiliteit

De fractieleiders van zowel CD&V als N-VA zijn ook tevreden met wat hun beleidsmakers in de meerjarenplanning hebben voorzien. “Vooral op vlak van mobiliteit zijn we een forse verhoging van het budget”, zegt Kelly Van Looy (N-VA) “Er worden kruispunten aangepakt, mobipunten voorzien, een deelfietsensysteem, inrichting van veilige schoolomgevingen en de heraanleg van de Ringlaan en de doortocht van Brecht, de heraanleg van de Mallebaan/heihoefke, Handelslei, fietspad in de Kloosterstraat, het fietspad in de Brasschaatbaan en vele andere wegen.” Zaken die ook Kris Kenis (CD&V) alleen maar kan beamen. “Daarenboven komt er een nieuwe schoolruitekaart en wordt bekeken waar we fietsstraten en schoolstraten kunnen implementeren. We zijn ook trots dat de welzijnscampus stapsgewijs gerenoveerd zal worden om een hedendaagse en menselijke dienstverlening in eigen beheer te blijven garanderen.”