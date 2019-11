GBS De Schakel maakt klaskrant voor drie goede doelen Toon Verheijen

De leerlingen van de gemeentelijke basisschool De Schakel in Sint-Lenaarts zetten de komende tijd weer hun beste beentje voor om geld in te zamelen voor enkele goede doelen. In het kader van de Warmste Week maken ze een klaskrant voor en over MS Liga Vlaanderen, OC Clara Fey in Sint-Job-in-‘t-Goor en Villa Max in Brasschaat. Deze krant wordt dan, samen met enkele andere zelfgemaakte gadgets op de plaatselijke markt in de Kerkstraat te Sint-Lenaarts verkocht op donderdag 28 november. De opbrengst zal integraal en gelijk verdeeld worden onder deze 3 goede doelen. Vrijdag 13 november verkopen alle leerlingen van de lagere- en kleuterschool ook nog knutselwerkjes op onze kerstmarkt.