Flavour Jay viert tweede verjaardag in coronatijd: “Begonnen met croques en burgers om af te halen of te leveren aan huis” Toon Verheijen

12 mei 2020

12u57 26 Brecht Liesbeth Bastiaensen wilde het tweejarig bestaan van haar originele foodtruck Flavour Jay dit jaar uitgebreid vieren, maar corona gooit roet in het eten. Maar om de klanten te bedanken die haar zijn blijven steunen, geeft ze bij bestellingen voortaan een kleine attentie mee.

Liesbeth Bastiaensen (32) besloot twee jaar geleden haar lang gekoesterde droom in daden om te zetten en startte met haar foodtruck Flavour Jay. “We dachten in het weekend eens af en toe weg te zijn, maar eigenlijk zaten we al snel elk weekend goed vol”, lacht Liesbeth Bastiaensen. “Recepties, feestjes en af en toe eens een festival. Deze periode wilden we ons tweejarig bestaan eens goed vieren, maar corona gooit een beetje roet in het eten (lacht).”

Croques

Flavour Jay probeert normaal het verschil te maken door totaalconcepten aan te bieden en samen met de klanten een uitgewerkt receptie- of feestplan uit te werken. Maar al die recepties en feesten zijn deze lente niet doorgaan en de vraag is maar wanneer ze weer door kunnen gaan. Maar Flavour Jay bleef niet bij de pakken zitten. “We zijn dan maar met ons concept ‘croques & burgers’ begonnen”, vertelt Liesbeth. “Op dinsdag kunnen ze de bestellingen afhalen. Leveringen en afhaal doen we zowel vrijdag en zaterdag. Het was voor ons ook afwachten hoe het zou lopen, maar we hebben aardig onze bezigheid (lacht). De croques en de burgers worden koud geleverd en kunnen dan thuis afgebakken worden. We doen er een briefje bij met de nodige richtlijnen. En speciaal voor onze verjaardag doen we er een kleine attentie bij de komende twee weken.”

