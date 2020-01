Federale overheid wil NMBS niét op andere gedachten brengen : “30 procent van gebruikers woont op minder dan drie kilometer en kan ook met de fiets komen” Toon Verheijen

20u03 0 Brecht Volgens federaal minister van mobiliteit Francois Belot gaat de NMBS de parking van het station Noorderkempen nog voor de zomer betalend maken. Volksvertegenwoordiger Jef Van den Bergh (CD&V) uit Kalmthout had gehoopt dat de minister de NMBS op andere gedachten zou brengen, maar hij komt bedrogen uit.

De NMBS lijkt voorlopig nog altijd voet bij stuk te houden om de parking van het station Noorderkempen betalend te maken ondanks dat de Vervoersregio Antwerpen bijvoorbeeld aanstuurt om dat net niét te doen. Brecht wordt immers aanzien als dé plaats om zoveel mogelijk wagens van de E19 te houden. Jef Van den Bergh (CD&V), schepen in Kalmthout maar ook federaal volksvertegenwoordiger, probeerde minister Francois Belot nogmaals te overtuigen. “Een aantal jaren geleden werd er nog onderzoek gedaan naar de herkomst van de reizigers van het station Noorderkempen en daaruit bleek dat die uit een ruime regio afkomstig waren”, aldus Van den Bergh. “Dat geldt ook voor reizigers die daar met de auto naartoe komen. Het station ligt naast een autosnelweg, vlakbij een op- en afrit. Precies op die plek begint ‘s morgens meestal de file vanuit Nederland richting Antwerpen. Eigenlijk is het station ideaal om de autobestuurder te verleiden zijn wagen op de parking van het station Noorderkempen te laten en er de trein te nemen om een kwartier later in hartje Antwerpen te staan.”

Deze parking ligt naast een snelweg. Ideaal om de wagens van de weg te halen en inzittenden de trein te laten nemen. Je maakt een carpoolparking toch ook niet betalend ? Jef Van den Bergh

Geen begrip

Van den Bergh benadrukt nog eens dat hij daar absoluut geen begrip voor kan opbrengen. “Nu is er de beslissing om in plaats van het station uit te breiden, zoals was aangekondigd, eerst de parking betalend te maken. Ik heb daar geen begrip voor wanneer men dat doet voor een pendelstation als station Noorderkempen dat vlak naast een autosnelweg ligt. Ik heb het al vergeleken met carpoolparkings: die maakt men toch ook niet betalend ? Bovendien vormt het pendelstation een cruciale schakel om de hinder als gevolg van de werken aan de Antwerpse Ring, die eraan komen, te verlichten.”

Door de invoering van een blauwe zone op de aangrenzende wegen van het station zullen pendelaars hun wagen niet achterlaten op gratis nabijgelegen parkeerplaatsen. Francois Bellot

Geen effect

Minister Bellot leek niet meteen onder de indruk en lijkt niet meteen van plan de NMBS op andere gedachten te brengen. “Volgens de NMBS levert gratis parkeren geen extra klanten op, maar zorgt het wel voor een tekort aan parkeerplaatsen voor de treinreizigers”, aldus minister Bellot. “Bovendien blijkt uit cijfers dat 30 procent van de gebruikers van de stationsparkings op minder dan drie kilometer van het station woont. Sommige van die klanten zouden het station dan ook op een andere manier dan met de auto kunnen bereiken.” Bellot benadrukt dat de NMBS al haar succesvolle parkings betalend wil maken. “En dat zal in de Noorderkempen in het tweede kwartaal van 2020 zijn. Door de invoering van een blauwe zone op de aangrenzende wegen van het station zullen pendelaars hun wagen niet achterlaten op gratis nabijgelegen parkeerplaatsen. De NMBS ziet nergens een daling van het aantal treinreizigers na het betalend maken van een parking.” De minister benadrukte ook nog eens dat de fietenstalling alvast met 54 plaatsen wordt uitgebreid. “Uit de ervaringen van de NMBS blijkt dat 15 % van de treinreizigers bij het betalend maken van een autoparking de overstap maakt naar de fiets. De inkomsten uit de parkings voor auto’s maken het bovendien mogelijk om de exploitatiekosten van de fietsenstallingen en de dienstverlening van de fietspunten te financieren.”