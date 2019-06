Eén maand hinder op E19 door wegenwerken Toon Verheijen

28 juni 2019

16u41 0 Brecht Een aannemer start op 12 juli in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer met wegenwerken op de E19 tussen Sint-Job-in-‘t-Goor en Kleine Bareel in de richting van Antwerpen. Het asfalt wordt vernieuwd en de metalen vangrails in de middenberm worden vervangen door betonnen exemplaren. De werken duren tot 12 augustus en kosten zo’n 5,5 miljoen euro.

Richting Antwerpen is de oprit Sint-Job-in-’t Goor (nummer 4) en de afrit Kleine Bareel (nummer 5) afgesloten. Richting Nederland blijven alle op- en afritten open. Tijdens de werken kan het verkeer de werfzone in beide richtingen passeren over twee versmalde rijstroken. Ook wanneer je van Antwerpen richting Breda rijdt, zal je dus enige verkeershinder ondervinden.

De maximumsnelheid wordt verlaagd aan beide kanten naar 70 kilometer per uur ter hoogte van de werfzone en in de doorsteken naar 50 kilometer per uur. “Die snelheidsbeperking komt de veiligheid van de weggebruikers en van de wegenarbeiders ten goede”, zegt Jef Schoenmaekers van AWV. “Om aanrijdingen in de staart van de file te voorkomen, installeren we ook een mobiel filedetectiesysteem. Dat systeem waarschuwt weggebruikers via borden hoe ver ze van de werf of file verwijderd zijn. De werfsignalisatie zal bestuurders ook duidelijk waarschuwen dat er gewerkt wordt met asverschuivingen waarbij het verkeer op één kant wordt gezet.”