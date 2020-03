E19 versperd in Brecht door zwaar verkeersongeval: cabine afgebroken van trekker Toon Verheijen

26 maart 2020

15u07 2

De E19 is donderdagnamiddag versperd geraakt ter hoogte van Brecht in de richting van Nederland. Er zouden twee vrachtwagens betrokken zijn in het ongeval. Door de klap brak zelfs de cabine van de vrachtwagen die achteraan was ingereden op de file. “Een van de bestuurders moet bevrijd worden uit de cabine en dat kan nog enige tijd duren”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “De snelweg is volledig afgesloten. Het verkeer moet de E19 verlaten in Sint-job-in-’t-Goor, moet dan de calamiteitenroute volgen en dan in Brecht er weer op rijden. De hinderen kan nog geruime tijd duren.” Het verkeer dat achter het ongeval stond, is onder begeleiding van de politie van de snelweg gehaald.

Het slachtoffer was omstreeks iets na 15 uur uit het wrak bevrijd. De brandweer had ook nog lange tijd nodig om de rijbaan op te kuisen want die lag vol olie en mazout.

Het is al het tweede ongeval op enkele dagen tijd. Enkele dagen geleden was er ook al een zwaar ongeval ter hoogte van Loenhout ook in de richting van Nederland.

update #E19 de weg wordt afgesloten in Sint Job in't Goor richting Nederland. Het verkeer moet route C volgen en kan in Brecht de snelweg weer op. Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link