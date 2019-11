E19 richting Antwerpen volledig versperd in Brecht door ongeval met trucks: “Vermijd omgeving!” Sander Bral

12 november 2019

10u43 36 Brecht Door een zwaar ongeval met twee vrachtwagens is de E19 richting Antwerpen sinds 10.15 uur volledig afgesloten ter hoogte van Brecht. Een vrachtwagenchauffeur zit nog gekneld in het wrak. De file groeit snel aan, er staat al een tiental kilometer file.

Het ongeval gebeurde in de staart van een bestaande file richting Antwerpen. “Eén chauffeur zit nog gekneld, de hulpdiensten zijn massaal aanwezig waardoor de volledige snelweg versperd is”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “Alle verkeer dat al voorbij de afrit van Brecht was gereden zit vast en kan niet anders dan wachten tot de hulp- en takeldiensten klaar zijn. Verder is er intussen al tien kilometer file ontstaan tot aan de afrit. In Brecht moet iedereen de snelweg af om er in Sint-Job-in-’t-Goor (Brecht) terug op te rijden. Het verkeer vanuit Nederland wordt aangeraden de A12 te nemen naar Antwerpen. Best vermijd je de omgeving.”

Over de toestand van de geknelde trucker is nog geen info.