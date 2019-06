Drie jonge knapen halen mortier uit kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, DOVO brengt gecontroleerd tot ontploffing Sander Bral

23 juni 2019

19u37 0 Brecht Drie jonge tieners hebben bij een avontuurtje magneetvissen een nog steeds operationeel springtuig uit het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten gehaald in Sint-Lenaarts (Brecht). De buurt werd onmiddellijk afgezet door de politie. Ontmijningsdienst DOVO liet het mortier tot ontploffing brengen in een afgelegen weiland.

Noah, Cedric en Siebe hadden hun zondagmiddag wellicht anders in gedachten. De drie jonge avonturiers kwamen op het idee om te gaan magneetvissen in het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten op Brug 9 ter hoogte van Heihoefke in Sint-Lenaarts.

“Tijdens het magneetvissen hebben de drie kinderen een mortier gevonden”, bevestigt Evelyn Tiebos van de lokale politiezone Voorkempen. “Politie en brandweer kwamen onmiddellijk ter plaatse. De rijbaan en het scheepvaartverkeer werden afgesloten. Er moesten geen woningen geëvacueerd worden.”

Ontmijningsdienst DOVO werd opgetrommeld om de situatie af te handelen. “DOVO heeft het mortier meegenomen en op een afgelegen plek, op een nabijgelegen weiland, gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Alle gevaar is geweken.”

