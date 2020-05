Drie gewonden bij spectaculaire botsing in Sint-Lenaarts Toon Verheijen

18 mei 2020

Drie personen zijn maandagnamiddag gewond geraakt bij een spectaculair verkeersongeval op de Mallebaan in Sint-Lenaarts. Twee bestelwagens, twee personenwagens en een vrachtwagen geraakten er betrokken in een kettingbotsing. De vrachtwagen was ingereden op een personenwagen en dat voertuig werd door de klap letterlijk onder een bestelwagen geduwd. In die auto zaten twee personen en die moesten door de brandweer bevrijd worden. De slachtoffers zijn voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Ze verkeerden gelukkig niet in levensgevaar. Nog een derde slachtoffer werd ook overgebracht naar het ziekenhuis. De takelwerkzaamheden hebben tot na 18 uur geduurd. Het ongeval zelf gebeurde omstreeks 16 uur.



