Domein De Merel krijgt indoor tennishal (als er kandidaten opdagen) Gemeente maakt ook werk van masterplan sportinfrastructuur op de site Toon Verheijen

14 juni 2019

De gemeente wil op relatief korte termijn de tennisinfrastructuur op De Merel uitbreiden met een indoor tennishal. Die plannen bestonden al ooit onder impuls van ex-tennisster Laurence Courtois, maar werden nooit gerealiseerd. Er wordt nu werk gemaakt van een domeinconcessie om investeerders over de streep te halen. De indoorhal is een eerste stap in de verdere ontwikkeling van de site waarvoor een masterplan zal opgesteld worden.

De gemeente Brecht is sinds een tiental jaren eigenaar van het recreatiegedeelte van het domein De Merel. De voorbije jaren werden er al heel wat plannen op tafel gelegd en besproken, maar tot een echte ontwikkeling kwam het nooit. Er kwam wel een parking en recent nog een cycloparcours en TC De Merel heeft er ook al decennia zijn thuisbasis. Nu wil de gemeente écht werk maken van de verdere ontwikkeling. De domeinconcessie voor het realiseren van een indoor en outdoor tennisaccommodatie is daar een eerste stap in. De gemeente nam daarvoor zelfs een gespecialiseerd bureau voor onder de arm. Kandidaten krijgen nu tot 19 september de tijd om een dossier in te dienen.

Tennishal

Laurence Courtois had ooit plannen om zo’n hal te realiseren, maar dat is nooit gerealiseerd. “De plannen zijn altijd afgesprongen om juridisch en financiële redenen”, zegt burgemeester Sven Deckers (N-VA). “Op aanraden van een raadsman pakken we het nu anders aan door een concessie uit te schrijven. Dat zou het voor potentiële investeerders gemakkelijker maken om bankgaranties te krijgen. Het is wel de bedoeling dat de uiteindelijke concessiehouder gaat samenwerken met TC De Merel. Het staat TC De Merel natuurlijk ook vrij om zelf een dossier in te dienen. Dat is ook perfect mogelijk.” Een termijn wil de gemeente er nog niet op plakken. “Alles zal afhangen of en hoeveel kandidaten er zullen opduiken om de plannen te realiseren.” Joziena Slegers van Oprecht Brecht denkt wel dat het bestuur één belangrijk juridisch detail vergeten is: er zit geen schattingsverslag in het dossier voor de concessie en dat zou wettelijk verplicht zijn. “We zullen dat nakijken”, aldus Deckers nog.

Masterplan

Oppositieraadslid Luc Torfs is enigszins blij dat er beweging komt in het dossier van De Merel, maar vraagt zich af het bij tennis alleen gaat blijven. “N-VA en CD&V spraken voor de verkiezingen over een sporthal, een horecazaak, een speeltuin en zelfs een zwembad. Of een groot speelterrein en een voet- en fietsbrug. Wat ligt er nu eigenlijk concreet op tafel? Misschien wordt het na zeven jaar ook nog eens tijd om de bevolking te bevragen.” Volgens de meerderheid is het zeker de bedoeling om meer te realiseren dan een tennishal. “We willen meer, maar we moeten ergens beginnen”, aldus sportschepen Charlotte Beyers (N-VA). “De tennisclub is er al dus dat is een start. Daarnaast maken we werk van een masterplan voor heel de site. We leggen voorlopig geen exclusieven vast. We willen niets uitsluiten. We gaan ook rondhoren bij de verenigingen wat de behoeften zijn op dit moment. Want we weten dat geschikte sportaccommodatie niet evident is in onze gemeente. Wat we wel willen uitsluiten is een fuifzaal. Die kan daar niet komen.”