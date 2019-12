Domein De Merel heeft voortaan fruitboomgaard Toon Verheijen

01 december 2019

12u58 0 Brecht Leerlingen van BUSO-school Kristus Koning uit Sint-Job-in-‘t-Goor hebben de voorbije dagen zo’n honderd fruitbomen aangeplant op het domein De Merel. De boomgaard moet op termijn de toegangspoort worden van het domein.

De drie hectare grond waar de fruitbomen nu zijn aangeplant, stonden vorig jaar nog vol met uit de kluiten gewassen kerstbomen omdat er vroeger een sparplantage was. In 2018 werd Kempens Landschap eigenaar van de 76 hectare landbouwgrond op De Merel en daarbij hoorde ook de plantage. Toen al werd beslist om iets met het stuk te doen omdat de sparren er niet meteen echt thuis horen. Omdat het domein een toegangspoort miste, werd beslist om er een hoogstamboomgaard van te maken. “We hebben gekozen voor streekeigen oude variëteiten zodat we de boomgaard ook een educatief karakter kunnen geven”, zeggen Kathleen Helsen (CD&V) en Jan De Haes (N-VA) van de provincie. “We hopen dat we hier over enkele jaren appelen, peren, kersen, kweeperen, okkernoten en pruimen kunnen plukken. En voor de leerlingen was het nu alvast leerrijk, want zij hebben geleerd hoe ze een boom moeten planten, bemesten én snoeien.”

Schapen

Na het planten van de fruitbomen, zullen er nog werken volgen. “We gaan nog struikengroepen planten om bijen aan te trekken”, zegt burgemeester Sven Deckers (N-VA). “We beschermen de struiken en bomen ook tegen vee omdat we schapen gaan laten grazen om het gras kort te houden. Daardoor zal de boomgaard ook niet permanent opengesteld worden en komt er een omheining rond. Maar we voorzien wel een zone met banken en een informatiebord.”