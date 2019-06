Dit najaar tonnagebeperking in Sint-Job door slechtwerkend camerasysteem Toon Verheijen

14 juni 2019

19u06 0 Brecht Het centrum van Sint-Job zou normaal gezien vanaf ergens in september minder vrachtwagens moeten slikken. De gemeente wil tegen dan de borden geplaatst hebben voor de tonnagebeperking. Die komt er omdat de ANPR-camera’s die jaren geleden werden geplaatst en fungeren als vrachtwagensluis amper 65 procent accuraat zijn.

De camerapalen trajectcontrole werden geplaatst in de Brugstraat komende van de Handelslei juist voorbij de Vaartlaan en in de Bethaniënlei in de gemeente Schilde juist voor de verkeerslichten met de Waterstraat. Het cameraproject kostte in totaal zo’n 150.000 euro, maar ze blijken amper 65 procent accuraat te zijn. Het gevolg is dat elke hit die de camera’s aangeven nog eens extra manueel gecontroleerd moet worden. Daarom voert de gemeente nu een tonnagebeperking +5 ton in als extra hulpmiddel. Het reglement is ondertussen goedgekeurd op de gemeenteraad. Het gaat om een zonale beperking op de Sluisvijfbaan ter hoogte van het kruispunt met de Eikenlei, de Handelslei ter hoogte van het kruispunt met de Eikenlei-Brechtsebaan, de Kattenhoflaan ter hoogte van de grens met Schilde, de- Bethanielei ter hoogte van de grens met Schilde en de Sint-Jobbaan ter hoogte van de Polderdreef.

Luc Torfs vroeg of er ook aankondigingsborden langs de E19 komen om een verkeerschaos te voorkomen wanneer vrachtwagenbestuurders pas na het verlaten van de snelweg zouden zien dat ze niet door kunnen rijden. “We blijven daarvoor pleiten, maar voorlopig gaat het Agentschap Wegen en Verkeer niet mee want ze willen niet alles volzetten met borden. We gaan toch nog eens aandringen”, zegt schepen Eline Peeters (N-VA). “Onze borden worden waarschijnlijk in september geplaatst worden. We bekijken nog of w3 eerste geen sensibiliseren en waarschuwen of meteen gaan handhaven.”