Dit najaar betalend parkeren op parking station Noorderkempen: “Wij willen zeker ‘s avonds en in de weekends vrije toegang tot de parking” Toon Verheijen

29 augustus 2020

De werken gaan stevig verder dus vermoedelijk nog dit (vroege) najaar zal de parking van de NMBS betalend worden. Nog altijd tot grote onvrede van de gemeente die nu zelf extra parkeermaatregelen moet nemen op de parkings van de voetbal, de sporthal en de rest van de industrie. "We moeten immers vermijden dat daar alles wordt vol geparkeerd", klinkt het bij schepen Eline Peeters (N-VA).

De gemeente Brecht en de NMBS zaten afgelopen juli een laatste keer samen rond de parking aan het station Noorderkempen. Toen een hele tijd geleden de NMBS besliste om in plaats van de parking uit te breiden de parking betalend zou worden, werden ze bij de gemeente Brecht boos. En niet alleen in Brecht, want ook omliggende gemeenten als Hoogstraten, Rijkevorsel en Wuustwezel waren niet echt opgezet met de plannen. Maar de NMBS heeft voet bij stuk gehouden en de spade is in de grond gegaan. De barelen staan er al bijna zodat binnenkort het betalend parkeren effectief zal ingevoerd worden.

Vrije toegang ‘s avonds

De gemeente heeft officieel nog geen startdatum en geen betaaltarieven gekregen, maar vermoedelijk zullen die in dezelfde grootorde liggen als gelijkaardige parkings in bijvoorbeeld Turnhout. Een jaarabonnement kost daar 200 euro. Voor een maand is dat 20 euro en voor een kwartaal 56 euro. Een dagtarief is daar vastgelegd op 6 euro. “Het is nu wat het is, maar we zijn nog volop aan het onderhandelen met de NMBS over enkele modaliteiten”, zegt schepen Eline Peeters (N-VA). “Zo willen we dat de parking ’s avonds en in het weekend vrij toegankelijk is net bij grote evenementen (wanneer die weer mogelijk zijn, red). Daarnaast hopen we dat de NMBS ook wat schappelijk is en het ook met nog meer deeltijdse abonnementen wil werken want nu met corona werken veel mensen deeltijds van thuis uit.” Nog een punt dat de gemeente de NMBS heeft geattendeerd is het onderhoud. “Nu doet de gemeente dat”, zegt Eline Peeters. “Langs de ene kant doen we dat graag want dan weten we dat het echt goed gedaan is, maar langs de andere kant: moeten we dat blijven doen als de NMBS zelf beslist om de parking betalend te maken?”

Blauwe zone

Omdat de NMBS nu doorzet met de plannen om het betalend parkeren in te voeren, moet de gemeente noodgedwongen ook haar parkeerbeleid bijsturen. “We gaan aan de overkant op de industrie, aan de sporthal en aan de voetbal waarschijnlijk met een blauwe zone werken”, zegt Eline Peeters. “Eentje met een tijdsduur van twee of misschien zelfs vier uren. Ook al geven we de mensen geen ongelijk dat ze proberen daar te gaan parkeren, moeten we er natuurlijk ook wel voor zorgen dat er daar geen te grote parkeerdruk ontstaat. Het zal in elk geval in eerste instantie om een proefopstelling gaan.”