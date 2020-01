Dieven betrapt tijdens leegroven werfcontainer Toon Verheijen

25 januari 2020

07u59 3

De politie Voorkempen heeft een Nederlandse man en vrouw opgepakt op verdenking van een inbraak in een werfcontainer. in Sint-Lenaarts. Een buurtbewoner had donderdagavond licht schijnen op een werf in het centrum. Hij vond dit verdacht en waarschuwde de politie. Een patrouilleploeg ging ter plaatse en trof de twee aan in een werfcontainer. Ze hadden net al het bruikbare materiaal uit de container al ingeladen in hun voertuig. De twee zijn opgepakt.