De Ronde tegen Corona: zo geweldig waren jullie!

06 april 2020

Overweldigend! Dat waren jullie zondag tijdens de Ronde tegen Corona. Bijna 17.000 inzendingen kregen wij binnen, vol warme boodschappen en leuke acties. De helikopter kon het gewoon niet meer bijhouden en moest daarom heel wat mensen teleurstellen. Daarom maken wij nog één keer een selectie. Voor alle beelden kunnen jullie hier terecht. On-ge-loof-lijk bedankt, Vlaanderen!

De Kade in Kalmthout, waar volwassenen met een meervoudige beperking terecht kunnen, wenste iedereen veel moed. “Hou het nog even vol in uw kot”, zeggen ze. “Als wij dit kunnen, kunnen jullie dit ook!”

Oscar van Lunenburg uit Kalmthout zond ons deze foto in. Zijn kindjes konden niet wachten om hun boodschap te laten zien.

Deze drie meisjes uit Wuustwezel zwaaiden met witte ballonnen om een boodschap van hoop te geven.

Francoise Lasters uit Brecht blijft in haar kot en breit zelfs mondmaskers. Om haar medeleven te tonen, maakte ze deze boodschap. Ook die was gebreeën.

J.Janssens & Zonen, een bedrijf uit Brecht dat beton en bouwmateriaal levert, stuurde ons deze foto.

Nog in Brecht wilden Rumour, Sushi en Mojito, de hondjes van Christel Van Woensel, dank u zeggen.

Chris Basstanie uit Brasschaat wilde iedereen vanop afstand een dikke knuffel geven.

Deze familie uit Schoten mist de (groot)ouders. En ze zijn niet alleen...

Ook Charlotte Wautier uit Schilde mist haar grootouders. Daarom maakte ze met al haar knuffels een groot hart in de tuin.

Vanuit Zoersel wilden Quinten en Yaris Antonissen ons allemaal moed inspreken: “Hou vol iedereen!”