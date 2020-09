Daphne (16) uit Brecht kroont zich tot Vlaams kampioene discuswerpen bij scholieren emz

16u47 0 Brecht De 16-jarige Daphne Van Doninck uit Brecht heeft zaterdag het Vlaams kampioenschap discuswerpen voor scholieren in Heusden-Zolder gewonnen. Met een worp van 36,51 meter liet ze de tegenstand achter zich. “Ik ben heel blij. Dit is mijn eerste echte titel”, lacht Daphne.

Al van kindsbeen af doet Daphne aan atletiek. Sinds twee jaar beoefent ze ook de disciplines kogelstoten en discuswerpen bij haar club AC Break in Brasschaat. Het vele trainen wierp afgelopen weekend zijn vruchten af. Daphne werd Vlaams kampioene discuswerpen in haar leeftijdscategorie (16- en 17-jarigen). “Ik hoop zo nog veel titels te halen”, glundert ze.

Jaarrecord gebroken

Normaal gezien zou de leerling Sociale en Technische Wetenschappen aan Mariagaarde in Westmalle volgend weekend met het Belgisch kampioenschap al een kans krijgen voor een nieuwe titel. Door de coronacrisis gaat dat echter niet door. Een spijtige zaak voor de veelbelovende atlete. Op 5 september wierp ze immers nog haar persoonlijk record van 38,16 meter. “Dat is momenteel de beste Belgische worp bij de vrouwelijke scholieren van dit jaar”, vertelt Daphne. Het geheim achter zo’n glansprestatie? “Je moet niet alleen denken aan de afstand, want dan focus je te hard op kracht. De gehele techniek is erg belangrijk”, verklapt de kampioene.

Daphne hoopt dat haar overwinning op het Vlaams kampioenschap de start vormt van een mooie sportcarrière. “Mijn trainer zegt dat er nog wel meer inzit. Ik ga vooral veel blijven trainen”, besluit ze.