Dansgroep Syrah wordt Dansstudio Syrah op 20ste verjaardag Toon Verheijen

18 mei 2020

09u04 0 Brecht Dansgroep Syrah blaast dit jaar twintig kaarsjes uit en dat vieren ze op een speciale manier. De vereniging zal voortaan door het leven gaan als Dansstudio Syrah.

“We zijn begonnen als klein groepje, maar dat zijn we al lang niet meer”, zegt verantwoordelijke Vicky Hellebosch. “Na meer dan 20 jaar zijn wij uitgegroeid tot de grootste sportclub van Sint-Job-In-‘t-Goor. Wij zijn geëvolueerd naar een organisatie met tal van dansactiviteiten. Wij doen mee aan wedstrijden, houden bootcamps, organiseren danskampen in binnen-en buitenland, organiseren shows in theaterzalen en bieden kwalitatieve opleidingen met ervaren lesgevers. Dan is het stilaan ook tijd om een beetje te vernieuwen. Daarom dat we vanaf volgend dansjaar door het leven zullen gaan als Dansstudio Syrah met een nieuwe jonge en trendy stijl.”

Dit grote nieuws van Syrah ging feestelijk aangekondigd worden tijdens de opendeurdagen. Omwille van het Corona-virus moest onze dansschool sluiten en zagen we onze ideeën in het water vallen, maar we hebben dan maar een leuk filmpje in elkaar gestoken.”