Curieus Brecht zoekt kunstenaars voor Kunst 2960 Toon Verheijen

17 juni 2019

Curieus Brecht organiseert voor de achtste keer op rij het kunstevenement 'Kunst 2960' op 4 augustus op het Lochtenbergplein.

Beeldende kunstenaars krijgen daar gratis een podium om hun kunstwerken tentoon te stellen. Tijdens de vorige edities namen telkens een vijftigtal exposanten deel. Kunstenaars die willen deelnemen kunnen nog tot 20 juli inschrijven. Het publiek is welkom tussen 11 en 17 uur. De toegang is gratis. Kunstenaars kunnen inschrijven via walter.vandecraen@telenet.be.