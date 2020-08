Coronatestpunt in Brecht opnieuw geopend Redactie

05 augustus 2020

11u14 3 Brecht Nu het aantal besmettingen met corona weer lijkt toe te nemen, is beslist om het coronatestpunt op de carpoolparking naast de brandweerkazerne in de Ambachtslaan in Brecht opnieuw te openen.

Wie zich er wil/moet laten testen, moet wel eerst een afspraak maken met de huisarts. De dokter zal vervolgens een afspraak voor je maken bij het testpunt in de buurt. Voor de bewoners van Wuustwezel en Brecht is dat aan de brandweerpost in Brecht. Dit testpunt is alle dagen open van 13 tot 15 uur. Hier is een drive-in afnamepunt ingericht, waar de mogelijk besmette patiënten door medewerkers van thuisverpleging Van Gils worden getest met behulp van een neuswisser. Tijdens de test moet iedereen voor de veiligheid in de wagen blijven zitten. Mensen die geen auto hebben, kunnen samen met de huisarts alternatief vervoer zoeken.

Na de test, kunnen de mensen thuis de resultaten afwachten. Deze zullen snel bekend zijn en worden achteraf besproken met de huisarts. Wie positief test, kan een telefoontje verwachten van het contact tracing center van de federale overheid.

