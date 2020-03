Corona in de Noordrand: wat zijn de gevolgen in uw gemeente?

12 maart 2020

16u45 61 Brecht Overal in Vlaanderen worden strenge maatregelen genomen om het coronavirus in te dijken. Ook in de Antwerpse Noordrand worden verregaande beslissingen genomen door de gemeentebesturen. Evenementen worden afgelast, scholen passen strenge regels toe. Volg hier wat er allemaal in uw gemeente wordt beslist.

Brecht

Publieke activiteiten (fuif, concert, toneel, quiz, ...) worden afgeschaft tot voorlopig 3 april. De gemeentelijke zalen die gehuurd kunnen worden door externen gaan dicht. Dat geldt dus voor het gemeenschapscentrum Jan vander Noot, OC ’t Centrum, De Lindeboom, sporthal De Ring). Dit heeft ook als gevolg dat gemeentelijke voorstellingen en concerten afgelast worden.

De scholen volgen de algemene richtlijnen op van Onderwijs Vlaanderen. Ze beperken zich de komende weken tot lesgeven. Uitstappen of andere activiteiten worden afgelast. Als extra maatregel geldt er in Brecht wel een verbod op activiteiten in de scholen buiten de schooluren. Er werd beslist de speelpleinwerking in de paasvakantie af te gelasten. Gebruik ook voor de opvang van je kinderen je gezond verstand. Grootouders zijn een risicogroep.

Tot en met 3 april zal de gemeente Brecht de dienstverlening beperken tot het strikt noodzakelijke. Zo zullen de bibliotheek, de dienst vrije tijd, externe dienstverlening partners in welzijnscampus Sociaal Huis (VDAB, Wijkwerk…) en onthaal technische dienst sluiten vanaf 13 maart tot voorlopig vrijdag 3 april. Zoals eerder gecommuniceerd blijven de dienstencentra gesloten en is bezoek in woonzorgcentra verboden.

Stabroek

Op donderdag heeft burgemeester Rik Frans (N-VA) in samenspraak met de veiligheidsdiensten besloten alle publieke evenementen, zowel binnen als buiten, op het grondgebied van Stabroek met inbegrip van de sportcompetities en de reguliere samenkomsten voor trainingen en jeugdwerk te verbieden wegens de coronacrisis. Dat verbod gaat onmiddellijk in tot en met 31 maart 2020. Verlenging is mogelijk.

Kapellen

Op donderdag 12 maart heeft de gemeente Kapellen beslist om alle publiek toegankelijke indoorevenementen en -activiteiten in de gemeentelijke gebouwen af te gelasten, minstens tot en met vrijdag 3 april 2020. Het gaat om álle geplande activiteiten in zalen LUX, BIZ, ’t Kerkske, Eskapade, EXPOG, De Kroon en ’t Kaartershuisje, sporthallen Centrum, Hoogboom en Putte, bibliotheken Centrum en Putte, BKO’s Park, Zilverenhoek, Putte en Hoogboom, gemeenteschool De Platanen en gemeentehuis Beukenhof. Ook de activiteiten in de vergaderzalen van de Oude Pastorij gaan niet door. Indien van toepassing zullen de tickets voor de activiteiten of huurgelden worden terugbetaald. Zoals eerder gecommuniceerd blijven de woonzorgcentra en dienstencentra gesloten voor bezoekers.

Het Administratief Centrum en het Sociaal Huis blijven open volgens de reguliere openingsuren. Bij de bibliotheken Centrum en Putte kan men uitsluitend terecht om materiaal uit te lenen. BKO Park, Zilverenhoek, Putte en Hoogboom zijn enkel open voor opvang. De Academie voor Muziek & Woord blijft exclusief open voor lessen: alle activiteiten en optredens zijn afgelast. Gemeenteschool De Platanen blijft enkel open voor lessen, gemeentehuis Beukenhof is enkel toegankelijk voor huwelijken.

Vanaf vrijdag 13 maart tot en met vrijdag 3 april zal het gemeentelijk zwembad gesloten worden. Het coronavirus ontwikkelt zich immers goed in een vochtig en warm milieu zoals de kleedkamers van het zwembad. Verder beveelt de gemeente organisatoren die activiteiten houden in niet-gemeentelijke gebouwen in Kapellen, aan om het gezond verstand te laten zegevieren én activiteiten uit te stellen of af te gelasten indien mogelijk. Als ze geplande activiteiten toch laten plaatsvinden, wordt hen gevraagd om de nodige maatregelen te nemen en de gezondheidsrisico’s tot een absoluut minimum te beperken.

Schoten

Ook de gemeente Schoten voert maatregelen in die vanaf heden tot en met 31 maart van kracht zijn. de Schotense dienstencentra Cogelshof en ’t Dorp zal maatregelen nemen in kader van het coronavirus. De dienst sociale premies en pensioenen blijft doorgaan. De kapper of pedicure is enkel op afspraak bereikbaar. Handicar en de MinderMobielenCentrale kunnen enkel gebruikt worden voor medische redenen. Het initiatief van collectief winkelen wordt stopgezet. Met de huidige gebruikers en familie worden alternatieven bekeken: één keer per week wordt er telefonisch contact gehouden. De buurtrestaurants blijven gesloten, maar reserveren en afhalen van maaltijden blijft voorlopig mogelijk. Indien er meer dan dertig gebruikers van die dienst gebruikmaken, moeten mensen die erbij komen, in een ander tijdsslot komen afhalen. Momenteel wordt er bekeken of het alternatief van bedeling aan huis mogelijk is. Andere activiteiten door derden in de dienstencentra worden afgelast. De wijklokalen worden gesloten.

Alle culturele evenementen, waaronder activiteiten, organisaties, vergaderingen en overleggen onder vallen, die in een gemeentelijk gebouw plaatsvinden, worden tot en met 31 maart uitgesteld. Gemeentelijke evenementen worden afgelast. Alle overige evenementen, zowel in de privésfeer als openbare evenementen, worden sterk afgeraden in het kader van de volksgezondheid en de verdere verspreiding van COVID-19. Outdoor evenementen kunnen normaal doorgaan, mits het respecteren van de algemene voorzorgsmaatregelen van Volksgezondheid. De concessies blijven uitgebaat worden.

Wat sportieve evenementen betreft, worden de richtlijnen van de sportbonden gevolgd. Voor het onderwijs volgt de gemeente Schoten de richtlijnen van het departement Onderwijs van de Vlaamse Overheid. Wat politiek betreft, gaan alle beslissingsorganen van het lokaal bestuur zoals het schepencollege en de gemeenteraad onverminderd door. De gemeenteraad en de raad van maatschappelijk welzijn wijkt wel uit naar De Kaekelaar met het oog op het organiseren van de vergadering met voldoende sociale afstand. Alle adviesraden en raadscommissies gaan tot en met 31 maart niet door.

De gemeentelijke dienstverlening naar de burger toe gaat gewoon door. Wel wordt het advies gegeven aan de burger om voor niet-dringende dienstverlening even het bezoek aan het gemeentehuis en andere overheidsgebouwen of -diensten uit te stellen en op maximale wijze de digitale kanalen te gebruiken. Momenteel bekijken de diensten of er volledig op afspraak gewerkt kan worden.

Schilde

De gemeente Schilde besloot alle eigen evenementen en alle activiteiten in gemeentelijke gebouwen af te gelasten. Alle publiek toegankelijke indoor en outdoor evenementen en groepsactiviteiten op het grondgebied Schilde zijn verboden. Beide maatregelen zijn minstens geldig tot en met vrijdag 3 april.

De gemeentelijke dienstverlening gaat gewoon door. Wel geeft de gemeente Schilde het advies om voor niet-dringende dienstverlening even het bezoek aan het gemeentehuis en andere overheidsgebouwen en -diensten uit te stellen en maximaal de digitale kanalen te gebruiken.

Alle onderwijsinstellingen volgen de richtlijnen van het departement Onderwijs van de Vlaamse overheid. Ook de Muziek- en Woordacademie volgt die richtlijnen. De lessen blijven gewoon doorgaan. De bib blijft geopend. De kinderopvang blijft open. Wel vraagt de gemeente het advies te volgen om de kinderen niet meer te laten ophalen door de grootouders. De cafetaria in het Molenerf voorziet enkel dienstverlening voor eigen bewoners. De geplande activiteiten worden geannuleerd.

Zoersel

In samenspraak met de gemeente Zoersel heeft de gemeente Zandhoven besloten om het zwembad in Pulderbos te sluiten. Daardoor zullen ook de zwemlessen van de Zoerselse schoolkinderen die normaal daar doorgaan, niet plaatsvinden. Ook het publiekelijk zwemmen is niet mogelijk. Die beslissing kadert in de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Niet alleen de woonzorgcentra nemen maatregelen. Ook het Psychiatrisch Ziekenhuis Bethanië stelt zich waakzaam op. In het Psychiatrisch Verzorgingstehuis (PVT) en afdelingen Brink, Kouter en Polder is bezoek niet toegestaan. Op de andere afdelingen zijn de volgende richtlijnen van toepassing: bij voorkeur bezoekt maximaal één persoon een patiënt. Bezoekers onder de zestien jaar zijn niet toegelaten. Bezoekers moeten zich aanmelden, registeren en hun handen wassen bij het toekomen. Bij voorkeur wordt bezoek buiten de afdeling ontvangen.

Het verblijf voor mensen met een beperking Monnikenheide-Spectrum gaat tot na de paasvakantie in volledige lockdown. Het wordt dus een gesloten voorziening, ook al is het zorgcentrum voorlopig virusvrij. “Het lijkt misschien overdreven, maar we willen niet dat iemand van onze cliënten ziek zou worden door nalatigheid”, klinkt het. Concreet sluit het dagcentrum vanaf morgen de deuren. Ook zullen in het kortverblijf de Vlinder geen nieuwe gasten meer mogen toekomen. Wie er nu verblijft, mag zijn vakantie nog uitdoen en zullen op de afgesproken dag naar huis gaan. Er wordt geen bezoek toegelaten, ook niet voor de bewoners. Zeer lastige situaties worden individueel bekeken en onder strikte voorwaarden zijn uitzonderingen mogelijk. De bewoners die tijdens de lockdown naar huis zouden gaan, kunnen tot na 19 april niet meer terugkomen.

De dagbesteding gaat door, maar enkel voor de cliënten van het domein Monnikenheide-Spectrum, huis aan Den Donk en de Voorne. Dat geldt dus niet voor de buitenhuizen zoals de Bas, huis aan de Kerk en dagopvang. Die maatregel geldt ook voor de Werkplaats, daar kan ook Tracé 7 niet terecht tot na de paasvakantie. Cliënten die begeleid werken, zullen hun job tot 19 april niet kunnen uitvoeren. Ook spelotheek Dobbeltje sluit de deuren.

De begeleiders zullen nagaan of een cliënt verkouden is of hoest. Bij de minste symptomen dient die in de woning te blijven. Bij een effectieve besmetting zal de cliënt in quarantaine op de kamer blijven. In dat geval zullen we natuurlijk de maatregelen voor de rest van Monnikenheide-Spectrum moeten bekijken. Alle buitenactiviteiten zullen geannuleerd worden: geen muziekschool, turnen, zwemmen. De logistieke ploeg zal extra instructies krijgen om potentiële besmettingsbronnen te elimineren. Daarom zullen deurklinken, leuningen, telefoons en toetsenborden extra worden ontsmet.

Brasschaat

Sluiting dienstencentra en Remise al zeker tot 13 april. Warme maaltijden kunnen niet meer geserveerd worden in de cafetaria’s. Activiteiten en cursussen worden geannuleerd. Inwoners die een warme maaltijd nuttigen in een dienstencentrum kunnen tijdelijk deze maaltijd aan huis laten leveren. Omdat we hiervoor door deze maatregel een extra grote toestroom aan bestellingen verwachten, vragen we om bestellingen vóór maandag 16 maart reeds door te geven.

Naast het zwembad Sportoase Elshout gaat ook de gemeentelijke sportinfrastructuur toe. Verschillende evenementen worden afgelast. Meer info op https://www.brasschaat.be/coronavirus

Essen

Om de risico’s op besmetting te voorkomen werd er beslist om alle gemeenschapscentra (GC Wildert, GC de Oude Pastorij, GC Wildert, GC zaal Rex), de gemeentelijke sporthallen (Heuvelhal, en sporthal Hemelrijk) en het lokaal dienstencentrum te sluiten tot en met 5 april.

Donderdag werden alvast zo veel mogelijk verenigingen gecontacteerd om zicht te krijgen op hun activiteiten van de komende weken. Maar liefst 300 activiteiten staan op de planning.

De veiligheidscel bereidt richtlijnen en criteria voor om te beslissen over het al dan niet doorgaan van deze activiteiten. “Aangezien Essen in feite een “schiereiland” is in Noord-Brabant, en het virus zich niet aan landsgrenzen houdt, zullen we rekening houden met de situatie daar en de maatregelen die in Noord-Brabant worden genomen”, zegt burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V).

De gemeente stelt sowieso al haar evenementen of activiteiten uit of schaft ze af tot en met 5 april. Dus ook de activiteiten van vzw Kobie, de jobbeurs, het veiligheidsoverleg voor verenigingen op 13 maart enzovoort gaan niet door. De gemeente contacteert iedereen die een ticket heeft gekocht of die zich heeft ingeschreven voor een gemeentelijke activiteit.

De gemeentelijke diensten zoals het gemeentehuis, de diensten Zorg en Welzijn en de bibliotheek blijven toegankelijk. De leeszaal van de bib, waar veel mensen samenkomen om te praten en te drinken, wordt echter wel gesloten. Dat om de sociale afstand zoveel mogelijk te beperken.

Voor de laatste updates in de gemeente Essen surf je naar http://www.essen.be/coronavirus

Kalmthout

Het zwembad sluit tot dinsdag 31 maart. Ook dienstencentrum De Groten Uitleg en het Dorpshuis in Nieuwmoer sluiten voorlopig de deuren gezien het verhoogde risico voor ouderen. “We benadrukken dat het om preventieve maatregelen gaat, die de opmars van het virus moeten stuiten. Er is dus geen reden tot bezorgdheid”, zegt burgemeester Lukas Jacobs (CD&V). “We verwachten in de loop van de dag van de provincie Antwerpen en federale overheid algemene richtlijnen. De gemeente zal die volgen. De veiligheidscel komt morgen weer samen om de situatie opnieuw te evalueren. Verenigingen die vragen hebben over het al dan niet annuleren van hun evenement, hopen we daartegen een concreet antwoord te kunnen bieden. Verschillende scholen en zorginstellingen namen inmiddels al op eigen initiatief voorzorgsmaatregelen.”

Wuustwezel

Wuustwezel volgt het besluit van de gouverneur om indoorevenementen met meer dan 1.000 bezoekers te verbieden. Deze maatregel geldt voorlopig tot en met 31 maart. Het lokaal bestuur gaat verder en last ook alle gemeentelijke evenementen tot en met 31 maart af. Vermijd (grote) evenementen als u behoort tot een risicogroep zoals personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jongeren dan 6 maanden, zwangere vrouwen of personen met een verzwakt immuunsysteem.

“In alle onderwijsinstellingen volgen we de richtlijnen vanuit Vlaanderen. De scholen stuurden al een brief/mailing uit ivm extra maatregelen (annuleren van uitstappen, opendeurdagen, schoolfeesten, ...)”, zegt burgemeester Dieter Wouters (CD&V). “Ook de Academie voor Muziek, woord en Dans en de Academie voor beeldende kunsten treffen maatregelen. De toonmomenten (waarop een mix van leeftijdsgroepen aanwezig is) worden geannuleerd. De lessen blijven voorlopig wel doorgaan. De bibliotheek blijft ook open.”

De zitdag voor pensioenen van donderdag 26 maart in GC Blommaert zal niet doorgaan. Over de daaropvolgende zitdagen is nog geen beslissing genomen.

Er geldt een bezoekersverbod in de Woonzorgcentra. WZC Amandina en WZC Sint-Jozef laten voorlopig geen bezoekers meer toe tot 13 april, met uitzondering in bepaalde situaties. Lokale dienstencentra sluiten voorlopig tot en met 13 april. Het volledige aanbod aan activiteiten en diensten wordt tijdelijk geannuleerd. Dit omvat warme maaltijden, cursussen, recreatieve activiteiten alsook de voetverzorging.

De lokale dienstencentra blijven telefonisch bereikbaar tijdens de oorspronkelijke openingsuren. Ook per mail blijven de dienstencentra bereikbaar. Alle medewerkers zullen worden ingezet om kwetsbare buurtbewoners individueel te ondersteunen. Dat zal onder meer gebeuren via huisbezoeken en telefonische contacten.

Malle

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om de lentereceptie van 14 maart en het kunstproject uit te stellen naar een later moment. “Deze beslissing nemen we enkel en alleen uit voorzorg om onze kwetsbare bewoners maximaal te beschermen. We brengen je zo mogelijk op de hoogte van een nieuwe datum”, aldus burgemeester Harry Hendrickx (DBM). “ Dienstencentrum DE Ring en wzc Ter Bleek zijn gesloten.

