Coördinator Vlaams Belang Jongeren in Antwerpen lanceert ‘Beter Brecht’: “Nieuwe wind doen waaien” Toon Verheijen

10 september 2020

18u04 1 Brecht De 18-jarige Gilles Buls uit Brecht heeft de facebookpagina Beter Brecht gelanceerd. De tiener wil zeker geen nieuwe politie beweging starten, maar naar eigen zeggen vooral een luisterend oor bieden. Al probeert hij met straffe tal wel uit te pakken. “ Hoogtijd om politiek definitief in een nieuw kader te gieten. Een nieuwe tijd breekt aan”, klinkt het. Gilles Buls is ondanks zijn jonge leeftijd al een tijdje actief bij Vlaams Belang Jongeren.

De voorbije gemeenteraadsverkiezingen zorgden in Brecht enigszins voor een kleine revolutie. De meerpartijencoalitie tussen CD&V, sp.a, Open VLD en Groen werd gebroken door de verkiezingsoverwinning van N-VA die uiteindelijk met CD&V een nieuwe coalitie vormde. De bijna 19-jarige Gilles Buls uit Brecht vindt echter dat de veranderingen aan het politieke landschap nog niet ver genoeg gaan. “Al brachten de laatste gemeenteraadverkiezingen in Brecht via de grote poort een verjonging binnen, veranderde er niets aan de verouderde manier van politiek voeren”, klinkt het fors in een persmededeling. “Men heeft intussen zelfs een façade gecreëerd dat uitmondt in één groot meer partijen kartel. Weinig effectieve woordenwisseling, het gemis van een inhoudelijk debat. Sporadisch huilt men met de wolven in het bos. Het systeem is afgeleefd en achterhaald. De gevestigde orde heeft nood aan vernieuwing. Tijd om een stem te laten horen die op een constructieve manier handelt. De stem van de volksstraat luiden. Breng politiek en burger samen.”

Acties

Gilles Buls heeft ondertussen ook een eigen Facebookpagina gelanceerd, Beter Brecht. “Ik wil er problemen aan de kaak stellen, oplossingen aanbieden of nieuwe ideeën naar voren schuiven”, zegt Buls. “We kunnen niet blijven doorgaan met deze oppervlakkigheid en ondoordachte plannen van de gemeente. Met de slogan ’Beter Brecht’ wordt aangekaart dat het beter moet. We plannen in de toekomst acties, evenementen en dergelijke." Gilles Buls wil naar eigen zeggen geen nieuwe politie beweging starten. Hij zal vermoedelijk wel mee opkomen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen voor Vlaams Belang.