Chiro Sint-Job organiseert kerstboomverbranding voor vzw Moeders voor Moeders Toon Verheijen

08 januari 2020

Chiro Sint-Job organiseert komende zaterdag de jaarlijkse kerstboomverbranding en steunt dit jaar de vzw Moeders voor Moeders. De Tito’s en Keti’s halen maar liefst honderd kerstbomen op bij mensen thuis voor een vrije bijdrage. De jongere groepen verkopen soep of snoepsatés. Moeders voor Moeders is een organisatie die de aller armsten van onze maatschappij helpt door voedsel en materialen te geven voor de jongste kinderen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld van goede maaltijden genieten. “Als Chiro zetten we ons natuurlijk al wekelijks in voor kinderen en jongeren, maar op deze manier kunnen we ook iets betekenen voor de meest kwetsbaren”, zegt Roeland Ruelens. De kerstboomverbranding start om 20 uur aan de lokalen van de Chiro.