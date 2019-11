Chinese honden eten binnenkort Brechtse hondenkoekjes ADA

30 november 2019

09u01 0 Brecht De kans dat Chinese honden binnenkort hondenkoekjes krijgen uit Brecht is vrij groot. Het bedrijf GOOD !D uit Brecht heeft na jaren van vechten eindelijk groen licht gekregen voor de export naar China. “Nu oogsten waar we tien jaar voor gevochten hebben.”

GOOD !D, Belgisch producent van premium snacks voor honden en katten lanceert officieel zijn gloednieuwe gamma “pharma.pet”. Deze Belgische start-up werd drie jaar geleden opgericht door Manuel Goossens, eigenaar en stichter van GOOD !D en hupple. Als producent van honden- en kattenkoekjes ontwikkelde GOOD !D met zijn smaaktechnologie, naast de ‘pet treats’ van hupple, nu een tweede productlijn die wetenschappelijk onderbouwd werd en onder de categorie ‘supplement pet treats’ valt.

GOOD !D wil zich blijven ontwikkelen en ziet het nog vele opportuniteiten om verder te groeien. Het bedrijf investeert permanent in tal van nieuwe zaken waaronder technologie, efficiëntie en capaciteit om de fabriek in Brecht te optimaliseren. De hupple producten worden intussen al naar verschillende landen in Europa geëxporteerd alsook naar Maleisië, Taiwan, Colombia, Israël, Turkije en sinds kort werd er ook finaal groen licht gegeven voor export naar China.

Vierde keer goede keer

“Net voor ons vertrek op handelsmissie naar China vorige week kregen we eindelijk goedkeuring voor export. Onze fabriek bestond letterlijk 24 uur toen de eerste delegatie Chinezen op bezoek kwam. Wegens gebrek aan track record en hittebehandeling maakte onze fabriek die eerste keer dus geen kans om goedgekeurd te worden. Na enorme investeringen gedurende verschillende jaren zouden de autoriteiten tot drie maal toe voor de goedkeuring op bezoek komen, maar allerlei externe factoren stelden dit telkens uit. Nu is GOOD !D eindelijk goedgekeurd, en mag het mee gaan genieten en hopelijk ook oogsten waarvoor het tien jaar gevochten heeft”, vertelt Manuel Goossens.

Het streefdoel van GOOD !D is om op termijn wereldwijd verkoopkanalen te hebben. Ook het verbreden van het gamma voor farmaceutische doeleinden als de ontwikkeling van medicijnen ligt in ditzelfde toekomstperspectief. Kortom, met zowel hupple als pharma.pet streeft het bedrijf ernaar om wereldwijd een nichespeler te worden met innovatieve en kwalitatieve producten.